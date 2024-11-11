Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте «‎Архыз»

Открытие нового горнолыжного сезона на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии запланировано на 15 ноября — на полтора месяца раньше обычных сроков.

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«В этом году "Архыз" первым в СКФО и ЮФО откроет горнолыжный сезон. Официальное открытие трассы северного склона на высоте 2 500 метров для зимнего катания состоится 15 ноября. Первый снег на курорте выпал в октябре. Благодаря устойчивой минусовой температуре и идеальной высоте снежного покрова она полностью готова к приезду гостей», — сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

Ранее руководство курорта анонсировало, что предстоящий горнолыжный сезон может стать самым продолжительным в истории «Архыза». Обычно он длится с декабря по апрель (в этом году продлился до мая), при этом первый снег выпал уже в октябре.

В этом сезон курорт запустил систему лояльности. Кроме того, зимой для отдыхающих будут действовать более 10 сервисов: школа профессиональных инструкторов для детей и взрослых, полеты на воздушном шаре, высокогорные качели, и другие. С 30 декабря по 2 января на «Архызе» пройдет музыкальный фестиваль-марафон «Технотау».

«Архыз» — один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. Планируется, что по итогам 2024 года курорт сможет принять свыше одного миллиона туристов.