В Новгородской области турпоток увеличился на 60%

По оперативным данным Росстата, объем турпотока в Новгородскую область за девять месяцев 2024 года составил 2 035 000 человек, что на 61 % выше аналогичного периода 2023 года, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства региона. В 2024 году Новгородскую область посетили туристы из 84 регионов.

«Основной туристический поток региона складывается из жителей Петербурга и Ленинградской области (61 %), Москвы и Московской области (15 %). Близость к Тверской, Псковской, Мурманской областям и Республике Карелия принесли региону турпоток порядка 9 %, прочие регионы – около 19 %», – рассказали в ведомстве.

За последние четыре года в регионе открыто более 20 гостиниц. Так, 31 октября в Великом Новгороде после реконструкции открылся пятизвездочный отель Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. Также имеются гостиницы и санаторно-курортные комплексы сети в Валдайском (АМАКС «Валдайские Зори») и Старорусском районах (AMAKS Hotels & Resort, курорт «Старая Русса»), а также в областном центре (АМАКС Отель «Россия»). Также в 2024 году на трассе М-11«Нева», в Окуловском районе, открылся отель «3А ВАЛДАЙ М11».

На текущей момент в Новгородской области действует 188 средств размещения туристов, 47 из них имеют классификацию категории 1* и выше. Общий номерной фонд 4967 номеров, который способен разместить около 12 тыс. туристов. Средний процент загрузки составляет 45 – 50 %.

В связи с наплывом туристов в регионе планируется до 2030 года построить объекты размещения почти на 700 номеров. Также в планах турбизнеса продолжить работу по созданию модульных некапитальных средств размещения в Старорусском, Демянском, Новгородском, Валдайском муниципальных образованиях.