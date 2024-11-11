Десять самых высоких гор России и интересные факты о них

Рассказываем, кто и когда покорял эти вершины.

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Остроконечными пиками они из века в век тянутся ввысь, и уже орлы не рискуют подняться на головокружительную высоту. Горные системы России – это Кавказ, Алтайские горы, Уральские, Крымские, а также Верхоянский хребет, Западный и Восточный Саяны, хребет Черского, Сихотэ-Алинь. Однако именно Кавказские горы славятся своими самыми высокими вершинами.

Эльбрус

Высота горы — 5642 м

Эльбрус находится на юге страны, в части Кавказских гор. Это самая высокая точка России, её нередко называют двуглавой. Эту схожесть Эльбрусу придают восточная и западная вершины. Расстояние между ними – 1500 м. Попытки покорить Эльбрус начались почти 200 лет назад.

Первое восхождение было совершено 22 июля 1829 года. Участник экспедиции генерала Георгия Эммануэля – Килар Хаширов – в одиночку добрался до заветной высоты 5642 м. Вечно капризная погода Эльбруса с её штормовыми ветрами, снежными бурями и туманами была серьёзной проблемой для многих альпинистов. Восхождение считалось технически сложным и опасным. Но это не помешало Александре Джапаридзе стать в 1925 году первой женщиной-альпинисткой, которая покорила Восточную вершину.

Эльбрус входит в список «семи вершин», где собраны высочайшие горы всех частей света. В настоящее время проложены несколько маршрутов восхождения, и у каждого свои категории сложности. Маршрут самого опасного – восхождение на Купол (Западное плечо) с южной стороны стены – имеет наивысшую категорию сложности 5А.

В 1969 году на Эльбрусе была запущена канатная дорога протяжённостью в 1740 м. Вторая очередь открылась в 1976-м, в начале 80-х – канатно-кресельная дорога от станции «Мир» до станции «Гарабаши» протяжённостью 1000 м. В нулевых появились ещё две очереди канатной дороги.

Дыхтау

Высота горы — 5204 м

Гора расположена на территории Кабардино-Балкарского заповедника. С балкарского переводится как «крутая гора». Огромный пирамидальный массив из кристаллических пород представляет собой яркое незабываемое зрелище.

Первым покорителем вершины Дыхтау считается английский альпинист Альберт Маммери. Восхождение к самой высшей точке горы состоялось 24 июля 1888 года. В 1931 году знаменитый советский альпинист Виталий Абалаков вместе с братом и женой успешно завершили подъём, добравшись до неприступной ранее вершины.

Покорение Дыхтау до сих пор связано с неимоверными трудностями и риском. Склоны горы отвесные, по ним сходят камнепады и лавины, из-за чего каждое восхождение превращается в игру со смертью.

Коштантау

Высота горы — 5152 м

Горные массивы расположены на территории Центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии. Верхняя часть горы сплошь покрыта льдом. Издалека Коштантау из-за обилия снега кажется белым шатром.

Первыми покорителями вершины горы считаются англичане Герман Вуллей и Христиан Иосси. Восхождение происходило в 1989 году. Альпинисты оказались более удачливыми, чем их соотечественники Донкин и Фокс, которые вместе с двумя швейцарцами-проводниками погибли при покорении Коштантау.

Гора известна своим коварным характером. В первую очередь угрозу представляет ураганный ледяной ветер. В 1955 году альпинист из Краснодара П. Поцанов погиб при восхождении, сорвавшись со скалы из-за разыгравшейся стихии.

Пик Пушкина

Высота горы — 5100 м

Пик Пушкина находится в центральной части Бокового Кавказского хребта и является частью горного массива Дыхтау в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике. Вершина считается слабо изученной, её высоту даже несколько раз пересчитывали, пока не пришли к единому показателю. С самого Пика Пушкина открывается панорама ледника Тузуак, поражающего своим великолепием.

Первое восхождение на его вершину совершил в 1937 году известный альпинист Виктор Зимин. Следующий подъём на Пик Пушкина состоялся в 2007 году. Через шесть лет здесь произойдёт трагедия. Пытаясь добраться до самой высшей точки горы, альпинист Григорий Зарянский сорвался в пропасть.

Заметим, что довольно долгое время Пик Пушкина не имел статуса пятитысячника. Это произошло лишь в ходе дополнительных исследований и после тщательной обработки данных.

Джангитау

Высота горы — 5085 м

Джангитау находится в центральной части Главного Кавказского хребта. Английский альпинист Джон Коккир в 1888 году первым покорил труднодоступную вершину. Нередко гору называют трёхглавой. Главная, Восточная и Западная Джангитау – вершины, которые составили необычную композицию.

Первым российским альпинистом, совершившим успешное восхождение, стал житель Сочи Алексей Букинич. 21 июля 2003 года он поднялся на самую высшую точку горы.

Снежно-ледовые карнизы, свисающие со скал Джангитау, очень опасны. Маршрут подъёма к его вершине изобилует сложными переходами. И покорение Джангитау обязательно для каждого альпиниста, если он горит желанием получить знак «Снежный барс России».

Шхара

Высота горы — 5068 м

Шхара находится в центральной части Главного Кавказского (Водораздельного) хребта и возвышается на границе России и Грузии.

В 1888 году британец Джон Коккин вместе со своей командой альпинистов первыми совершили удачное восхождение к её вершине. Шхара считается частью необычного 12-километрового горного массива, который называют Безенгийской стеной. В 1933 году её вершина покорилась и советским альпинистам.

По признанию специалистов, восхождение на Шхару – серьёзный экзамен даже для самых опытных спортсменов, имеющих за плечами не один десяток трудных подъёмов. Неблагоприятные погодные условия, каменистые гладкие ледники – проблемы, из-за которых альпинисты нередко откладывают экспедицию к вершинам Шхары.

Казбек

Высота горы — 5032 м

Казбек находится в восточной части Центрального Кавказа. Первым покорителем его вершины считается охотник из деревни Гвелети Иосиф Бузуртанов, который без специального снаряжения во второй половине XVIII века смог добраться до заветной цели.

Член Лондонского клуба Дуглас Фрешвильд стал в 1868 году официальным первопроходцем, совершившим успешный подъём вместе с проводником из Швейцарии Франсуа Девуассу. 1873 год вошёл в историю российского альпинизма. Владимир Козьмин с командой, состоящей из четырёх ингушей из Гвилети, сумел покорить недосягаемую ранее вершину.

Казбек – это спящий вулкан и поэтому имеет коническую форму. Увы, за ним закрепилась мрачная репутация горы-убийцы. Недавно при восхождении на её вершину погибли руководитель московского клуба «Перезагрузка» Александр Пинчук и турист Антон Старк.

Пик Шота Руставели

Высота горы — 4860 м

Пик Шота Руставели находится в центре Главного Кавказского хребта. Горная вершина стоит посреди ледниковых дoлин. Подобное расположение сильно затрудняло восхождение. Советские альпинисты покорили горную высоту только в 1937 году. В 1983 году группа спортсменов во главе с Андреем Лалетиным успешно добралась до вершины.

Пик Шота Руставели – одна из вершин, которая по воле природы создала гигантский горный хребет длиной в 13 км. Это чудо природы называют ещё Безенгийской стеной. Частый сход ледников очень опасен для альпинистов и туристов. Поэтому восхождения на вершину могут быть только летом и ранней осенью.

Белуха

Высота горы — 4509 м

Не зря Алтай называют горной страной, ведь её горная система одна из самых протяжённых в мире. Главная вершина Сибири – гора Белуха – находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области.

Лишь со второй попытки братьям – Борису и Михаилу Троновым – в 1914 году удалось первыми добраться до самой высшей точки. Они совершили сложное восхождение без помощи проводников, которые отказались идти дальше из-за непогоды.

Гора по большей части покрыта вечными ледниками, площадь которых составляет 150 кв. км. Снег на склонах и вершине горы, не тающий даже летом, дал ей название Белуха. Любопытно, что на высоте 2800-3000 м раскинулись альпийские луга с сочной зелёной травой. А у подножия Белухи – многочисленные горные реки.

Актуру

Высота горы — 4044,4 м

Актуру находится в юго-восточной части Республики Алтай. В 1938 году состоялось первое восхождение на вершину горы. Экспедиция в составе советских альпинистов А. Афанасьева, А. Чернобровкина, Л. Цыбкина и Е. Винникова совершила успешный подъём.

Актуру считается самым древним ледником на Алтае, который располагается на границе России, Китая, Казахстана и Монголии. Это живописное место привлекает многих туристов. Здесь на высоте 2000 м построен альпинистский городок для тех, кто хочет совершить своё первое восхождение к горной вершине.