Шесть нижегородских отелей включили в лонг-лист всероссийской премии

Шесть отелей Нижнего Новгорода и одна гостиница в Дивееве попали в лонг-лист всероссийской премии WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD 2024. Список опубликован на сайте премии.

В лонг-лист включили более 500 отелей по всей стране. Среди них — «Кулибин», City Hotel Sova, Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin, Courtyard Nizhny Novgorod City Center, Hampton by Hilton Nizhny Novgorod и Ibis Нижний Новгород. Помимо отелей, в лонг-листе премии оказалась гостиница «Державный удел» в Дивееве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Нижегородской области вырос спрос на аренду загородных домов на Новый год.