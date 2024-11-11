В Кабардино-Балкарии произошел сбой на канатной дороге

Сообщается, что канатная дорога была остановлена, и люди в кабинках провисели на высоте, не двигаясь. В некоторых СМИ появились сообщения о сильном ветре, который якобы раскачивал кабинки, однако администрация курорта опровергла эти данные.

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По словам представителей курорта, инцидент не привел к опасным последствиям, и ситуация была нормализована в течение 15 минут. После этого канатная дорога возобновила свою работу в штатном режиме.

Ранее глава КБР обсудил вопросы развития международного аэропорта «Нальчик». Также КБР резко нарастила эксперт семян кукурузы.