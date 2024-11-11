Более миллиона мест запланировано на Юг страны в новогодние праздники

Федеральная пассажирская компания предусмотрела почти 1 млн мест в поездах на Юг страны в новогодние праздники. В настоящее время ведется работа по назначению дополнительных составов на наиболее востребованных направлениях.

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Ожидается, что самыми популярными путешествиями на Новый год и Рождество станут Адлер, Анапа и Новороссийск.

— На сегодняшний день в период с 23 декабря по 8 января в сообщении с югом страны в продаже предложено порядка 945 тыс. мест, — пишет РБК Краснодар со ссылкой на АО «ФПК».

Кроме Юга России туристы предпочитают проводить новогодние каникулы в Великом Устюге и Котласе Архангельской области. Высокий спрос традиционно ожидается и в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Саранском и т.д. Сейчас в продаже почти 4,6 млн. мест.

Напомним, Новый год по системе «все включено» в Анапе

обойдется дешевле

, чем отдых в Сочи с завтраками. Спрос на зимний отдых на курорте выше на 40%, чем в прошлом году.