Зимний сезон на Эльбрусе откроют запуском двух новых канаток

Новый зимний сезон на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии откроют запуском двух новых канатных дорог и обновленной системы оснежения.

«В Приэльбрусье готовятся к открытию горнолыжного сезона, которое намечено на конец ноября — начало декабря 2024 года. Катание на горных склонах будет возможно почти до конца весны 2025 года. Наибольшей популярностью пользуются декабрьские и январские туры», — сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По данным властей, сейчас на курорте завершается обустройство системы искусственного оснежения, также готовятся к запуску канатные дороги EL3 (кресельная канатная дорога, доставляющая к зоне старта горнолыжной трассы) и EL6 (кольцевой подъемник с десятиместными гондолами).

В прошлом горнолыжном сезоне всесезонный курорт «Эльбрус» показал рекордные цифры по турпотоку: за этот период на курорте побывали полмиллиона человек.