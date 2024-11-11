В Дагестане заявили о рекордном количестве туристов в 2024 году

Министерство туризма Дагестана в своем Telegram-канале сообщило, что количество отдыхающих, посетивших республику в 2024 году, достигло 1,7 млн человек. Эти данные актуальны на 1 ноября. В ведомстве отметили 4,9% рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Министр по туризму Эмин Мерданов в ходе заседания профильного комитета Народного Собрания заявил о стремлении властей создать максимально комфортные условия для отдыхающих, и особое внимание уделяется курорту на Каспийском побережье, который входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Чиновник также отметил, что со следующего года в республике могут начать взымать туристический налог.

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