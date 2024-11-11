Поток групп с китайскими туристами в Россию вырос почти в семь раз

Количество поездок иностранных туристов в Россию выросло за год в три раза, а китайских – в семь раз. Чаще в нашу страну стали ездить из стран Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Согласно обновленной статистике ФСБ по въезду иностранцев на территорию РФ, за период с января по сентябрь 2024 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 11% к аналогичному периоду 2023 года. В общей сложности за эти девять месяцев граждане других стран пересекли российскую границу 13 млн раз. В прошлом году количество таких поездок за аналогичный период составило 11,7 млн.

Что касается туристов из Китая, за период с января по сентябрь текущего года погранслужба зафиксировала 731,8 тыс. поездок. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (105,8 тыс. визитов).

Несмотря на то что турпоток китайских туристов восстанавливается, показателей допандемийного 2019 года он пока не достиг. Тогда за три квартала Россию посетили 1,2 млн туристов из КНР. До пандемии больше всего иностранных туристов прибывало в нашу страну именно из Китая, в составе туристических групп по безвизовому соглашению этот показатель превышал 80%.