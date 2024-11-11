Как отдохнуть в Приморье зимой

Зима хоть и подкрадывается не спеша, но, как обычно, нагрянет внезапно. За окном уже снег, на градуснике минус, катки и лыжные трассы ждут отдыхающих, да и каникулы-праздники на подходе. Пора определяться с отдыхом. Ловите идеи от ТИЦ Приморья.

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Любителей скорости примет добрый десяток баз и центров зимнего отдыха: здесь горные лыжи и сноуборды, тюбинги и фристайл. Покоряем склоны с помощью прокатного снаряжения (помним про залог) или на своих лыжах/сноуборде. "Чайникам" в помощь инструкторы-профи. Самые длинные трассы до 2000 метров - на Медвежьей горе в Пожарском районе и на базе Arsgora в Арсеньеве. Самые короткие, скорее детские и учебные склоны, по 150 м есть на "Алексеевской" и Arsgora, которая считается самой большой и старейшей базой Приморья. Скоро здесь будет современный горнолыжный курорт, тестовый запуск ждем в конце декабря.

Еще в программе зимний ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run Он юбилейный, 10-й. Старт заявлен на 15 февраля, четыре дистанции: для настоящих героев - 21,1 км; для уверенных в себе - 10 км; для новичков и компаний - 5 км; для самых маленьких бегунов - 1 км. Новинка сезона - 15 км Mix Trail (совмещено с сушей)! Подобных Владивостокской дистанции нет. В Карелии и на Байкале бегут по озеру, в Новосибирске на местном водохранилище, на Валдае через лес и по Валдайскому озеру. И только Vladivostok Ice Run проходит по замерзшему морю. В 2024 году стартовали около 1300 спортсменов из 19 регионов РФ и 9 стран. Ждем новых участников, это шанс бросить вызов своим возможностям!

Не хотите бежать? Можете плыть! Соревнования по зимнему плаванию в открытой воде - это константа декабря, традиционное завершение очередного календарного года. Заплывы проходят на территории яхт-клуба "Семь Футов", привлекают детей и взрослых. Творческие коллективы создают настроение, полевая кухня угощает болельщиков и спортсменов гречневой кашей и чаем. На старт выходят приморские моржи, "коллеги по цеху" из разных уголков страны, готовятся команды из КНР. Едут иностранцы, которые живут и работают в России. Возраст участников не важен, главное - живой интерес и сила духа. И если так будет продолжаться, то Владивосток сможет претендовать на звание неофициальной столицы зимнего плавания в РФ.

Дозу острых ощущений получим при нырянии на глубину. Во Владивостоке 10 лет проходят Международные соревнования по подледному ориентированию UNDERICE GAME. Подобного в мире нет. В последних стартах участвовали гости из шести стран. Температура воды - 2С°, как в Заполярье. Зимний дайвинг - это приключение, наполненное экстримом и адреналином. Ощущения нереальные. И они резко отличаются от летнего погружения, но не менее интересны. Надо приехать и попробовать.

Фанаты ледолазания собираются на излюбленном скальном массиве Пржевальского рядом с селом Екатериновка Партизанского района. Зимой здесь пройдет Чемпионат Приморья и Этап кубка России. Растущая популярность этого вида спорта - факт. Ледолазание, как соревновательный фрагмент подготовки альпинистов, существует в Приморье столько, сколько и сам альпинизм. А как спорт и отдых его выбирают любители адреналина и непредсказуемых ситуаций. Можно отправиться на Шкотовские замерзшие водопады. Высота главного водопада - около 8 метров. В замерзшем состоянии он представляет из себя отличную площадку для любителей такого экстрима.

Лед - основа Ice Racing. Интерес к экстремальному вождению растет год от года. Есть гонки на машинах, есть на мотоциклах, увлекаются этим дети и взрослые. Заезды каждую неделю, по воскресеньям, место проведения: Прохладное - Де-Фриз. Гонщики приезжают со всего края. Это единственная любительская гонка во Владивостоке с использованием профоборудования: приборы для автоматического учета времени движения автомобилей, мощные рации для связи, специальные датчики для фотостарта и фотофиниша. Для участников такие гонки - возможность поднять уровень своего мастерства в управлении машиной и встретиться с единомышленниками. А для болельщиков шанс отлично провести время, окунуться в рев моторов и радугу ледяных брызг.

Каждую зиму в первой половине февраля проходит "Тур острова Папенберг". Дистанция пролегает по замершей акватории бухты Новик вокруг острова Папенберг. Протяженность одного круга - 23 километра. И, хотя это велоралли, имеется возможность преодолеть основную и укороченную дистанцию бегом, на коньках и на лыжах. Велосипедистов больше всего, но с каждым годом бегуны становятся все активнее и их число растет. Возраст участников не ограничен, кроме приморцев дистанцию покоряют и представители других дальневосточных регионов.

Сейчас идем в горы. Есть маршруты для "слабаков", кто под присмотром опытного проводника готов покорить невысокую вершину, а есть варианты для тех, кто готов провести ночь на вершине в палатке среди снега и льда, ощутить всю прелесть зимнего очарования. Холод, снег, лед компенсируются той красотой, которую можно увидеть со склона горы - деревья в белых шубах, пронзительной глубины небо, встающее на горизонте солнце, тишина. Самая популярная вершина среди туристов, желающих увидеть зимнюю сказку - гора Голец. Там всегда есть протоптанная тропа, что упрощает подъем.

И немного релакса. За этим - в баню, где вместо бассейна можно прыгнуть в Японское море. А когда такое купание происходит зимой, то восторг, адреналин, счастье гарантированы. Речь об отдыхе в бухте Новик: вместо городской суеты наслаждаемся природой и отлично проводим время на свежем воздухе.

Усилит впечатления от зимнего отдыха в Приморье знакомство с разными гранями местной кухни. Выбираем гастрофестиваль во Владивостоке или Дальнегорске. Тон задают подледная рыбалка и зимняя рыба - корюшка и навага. Тут еда и мастерство поваров, масса активити и сувенирные ремесла, выступления творческих коллективов и соревновательных дух - кто больше поймает, чей рецепт интереснее и т.д.