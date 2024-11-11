В Госдуме предложили оснастить аэропорты бесплатными питьевыми кранами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязательно оснащать все аэропорты страны бесплатными питьевыми кранами. Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.

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«Предлагаю рассмотреть возможность обязательного оснащения всех аэропортов страны бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных для пассажиров, а также установить предельную розничную цену на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов», — говорится в обращении.

По его словам, такие меры позволят создать комфортные условия для всех пассажиров и снизить «социальное напряжение, связанное с высокими ценами на товары первой необходимости в аэропортах».

«В условиях длительного ожидания или транзита большое количество пассажиров ежедневно сталкивается с необходимостью приобретения товаров первой необходимости, прежде всего питьевой воды. При этом стоимость бутылки воды объёмом 0,5 литра превышает все разумные пределы, достигая 150—350 рублей, что делает её покупку обременительной, особенно для семей с детьми», — сказал в беседе с RT Чернышов.

Ранее сообщалось, что ФАС России проводит проверку из-за цен на бутилированную питьевую воду в международном аэропорту Внуково.

Отмечается, что бутылка воды объёмом 0,5 литра на территории аэропорта стоит как минимум 150 рублей, в то время как в обычных магазинах её цена варьируется от 30 до 70 рублей.