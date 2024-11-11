В декабре откроется сообщение между Иркутском, Абаканом и Барнаулом

В декабре откроется новое прямое железнодорожное сообщение между Иркутском и Барнаулом. Поезду будет курсировать через столицу Хакасии.

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Этот позволит гражданам путешествовать между городами Сибири без пересадок. Поезд будет отправляться через день.

Этот маршрут создан по просьбам пассажиров. Ранее они были вынуждены делать не менее двух пересадок.

Новый маршрут несет в себе туристический потенциал, поскольку проходит через Иркутскую область, Кузбасс, Алтайский край и Хакасию. Он открывает доступ к курортам Белокурихи, горнолыжным склонам Шерегеша, озеру Байкал и другим популярным местам отдыха.