Сколько придется заплатить за новогодние путешествия по России

В 2024 году новогодний отдых обойдется россиянам дороже, чем в прошлом. Цены на отели по всей стране выросли на 15-17 процентов, а именно проживание составляет основную часть затрат на отдых, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

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В целом по стране новогодние туры подорожали на 13-15 процентов по сравнению с 2023 годом. Но российские путешественники все равно не готовы отказываться от отдыха в длинные зимние выходные.

Лидером направлений в 2024 году стал Краснодарский край, рассказал Сергей Ромашкин. В этот регион многие туристы ездят на своей машине, что позволяет сэкономить на билетах. Без проезда неделя в горах обойдется примерно в 50 тысяч рублей на человека, а на побережье — в 30 тысяч рублей.

Второе и третье место в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург. В эти города туристы предпочитают приезжать на 3-4 дня. Стоимость отдыха будет примерно одинаковой — от 22 до 26 тысяч рублей на человека без дороги. Зато в эту цену войдут экскурсии и двухразовое питание.

Отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод обойдется примерно в 65 тысяч рублей с человека за 10 дней. Дорога в эту цену не входит.