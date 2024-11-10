В Мэрии Сочи сообщили о загруженности отелей на Новый год

Стало известно, сколько номеров уже забронировано на Новый год в отелях Сочи. В мэрии курорта сообщили о загруженности 60% номерного фонда. Большей популярностью в зимний период традиционно пользуется горный кластер.

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«На новогодние и рождественские праздники в Сочи уже забронировано более половины номерного фонда, а в горном кластере - 60%. В зимнем сезоне гостей будут принимать свыше 670 средств размещения», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Туристов, выбравших Сочи для зимнего отдыха, к новому сезону будут ждать 174 километра трасс для катания на лыжах и сноубордах.