Что посмотреть туристам Пермского края

В минувшую субботу, когда ноябрьское потепление принесло в Екатеринбург слякоть и ледяной дождь, группа туристов с компанией «Душа Урала» отправилась в Пермский край. Живописные берега реки Сылвы встретили гостей свежим снежком, а гид Игорь Полянин открыл участникам тура тайны здешних мест. Где ещё за один день можно увидеть Зеркального дракона, рассмотреть старинные паровозы и насладиться атмосферными видами с высоты живописных скал? Только в Кишерском районе.

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Первой локацией стала гора Мыщелка в деревне Пеньки. Летом на этой горе устраивают полёты парапланов и проводится фестиваль воздушных шаров. В рамках фестиваля «Дыхание ветра», который тоже проходит здесь летом, художники создают различные скульптуры, в том числе кинетические. Туристы увидели Зеркального дракона, Песню ветра, Танец вееров, постучали в голубые барабаны, пообщались по телефону с Пришельцами, сфотографировались с милым слоником и насладились с высоты видом на реку Сылву.

Перед тем, как повести группу туристов дальше, Игорь Полянин соорудил на Мыщелке новый арт-объект — снеговичок «Души Урала» символизирует оптимизм в суровых уральских условиях и призывает всех не сидеть дома, а наслаждаться походами в любое время года.

«Поверьте, это прекрасно!» — утверждает Снеговик.

Туристы спустились с горы, прошли по подвесному мосту на противоположный берег Сылвы и оправились на автобусе на другой необычный объект. Пройдя по заснеженным рельсам, проложенным между лесом и рекой Сылвой, путешественники очутились на кладбище старинных паровозов. Рядом располагается современная действующая железнодорожная техника — подходить к ней и фотографировать запрещено, зато старинную технику охранник объекта разрешил рассмотреть и внутри, и снаружи.

Как рассказал Игорь Полянин, в середине 1960-х годов здесь находилась база запаса, объект тогда был секретным. Паровозы, привезённые сюда, предполагалось использовать на случай войны, если на железных дорогах исчезнет электричество. На сегодняшний день большую часть старой техники отсюда увезли, но несколько паровозов осталось, и вид у них впечатляющий! В основном это паровозы серии Л («Лебедянки») , разработанные в СССР в конце Второй Мировой войны.

Далее автобус привёз туристов в заказник «Предуралье» к подножью Ермак-Камня. Гид рассказал о различных версиях происхождения названия этой скалы, включая историю о заблудившемся войске Ермака и спрятанном в скале кладе. Скальный останец, который возвышается над рекой Сылвой, имеет три вершины: Ермак, Ермачиха и Ермачонок, самая высокая — 40 метров.

Преодолев довольно крутой, но не длинный, а потому несложный подъём, участники похода оказались на смотровой площадке. С высоты Ермак-Камня перед путешественниками открылся прекрасный вид на живописный зигзаг реки Сылвы, подёрнутой первым льдом, густой лес и полотно железной дороги. Очень красиво! Спустившись с Ермак-Камня, туристы выпили горячего чая с печеньем от «Души Урала» и, полные впечатлений, поехали домой.

Всю дорогу Игорь Полянин рассказывал туристам интересные факты из истории Кишерского района. Путешественники узнали о древнем море, которое плескалось на Урале миллионы лет назад, о найденных на берегу Сылвы старинных кладах, часть которых сейчас находится в Эрмитаже, о Пермском зверином стиле, о карстовых озёрах и связанных с ними необычных фактах, о вогулах и старообрядцах. И, конечно, гид рассказал истории местных жителей и легенды об инопланетянах — окрестности Сылвы известны как место притяжения уфологов и всех, кто верит во внеземные цивилизации.

Викторина «Игорина», проведённая гидом Игорем на обратном пути в автобусе, показала, что его рассказы об уральской истории, природе и достопримечательностях туристы усвоили на отлично.

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