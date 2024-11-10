Для путешественников в России вводят выплату

В ряде российских регионов ввели туристический налог в размере одного процента от стоимости проживания в гостиницах и отелях.

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Турналог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года власти регионов и городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) могут его вводить. Некоторые российские города уже приняли решение заранее. Среди них — Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Великий Новгород, Казань и даже Новосибирск, где туристов совсем немного.

«Туристический налог приходит на смену курортному сбору, — уточнил финансовый аналитик Артем Извольский. — Курортный сбор туристы оплачивали отдельно, а туристический налог будет включен в стоимость номера».

Как пояснил эксперт, эксперимент с введением курортного сбора признали неудачным. Гостиницам и отелям приходилось открывать специальный счет, поскольку этот платеж необходимо было проводить отдельно от оплаты номера.

«Туристический налог будет взимать куда проще, и номера в гостиницах за счет него, конечно, подорожают, — делится прогнозом Извольский. — При этом совершенно очевидно, что от этого выиграет теневой сектор: владельцы, сдающие квартиры и гостевые дома посуточно. Клиенты будут перетекать к ним, потому что такое жилье дешевле».

Сколько это будет стоить

Туристический налог начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле. Его ставка — процент от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки. При этом налоговые ставки могут варьироваться с учетом сезонности и (или) категории номера, куда заселяется гость. При этом они не вправе выходить за такие пределы: в 2025 году — один процент, в 2026-м — два процента, в 2027-м — три, в 2028-м — четыре процента. С 2029 года лимит ставки — пять процентов. Таким образом, туристический налог вводится постепенно, в течение пяти лет. В каждом следующем году ставка поднимается на один процентный пункт. При этом, что интересно, индивидуальные предприниматели — владельцы, скажем, гостевых домов, туристический налог платить не будут — они вносят налоговые платежи по другой схеме. Велика вероятность, что клиенты будут утекать к ИП или к тем, кто вовсе не платит никаких налогов. Во всяком случае так поступят те, кто склонен экономить и не тратить во время отпуска лишних средств.

Прямая речь

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России: