Что посмотреть в Санкт-Петербурге

Локации для тех, кто ищет гармонию и вдохновение.

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«В каждом городе можно найти места, где чувствуешь себя окрылённым, полным сил и вдохновения. Кто-то называет их «местами силы», а кто-то предпочитает не вешать ярлыков и просто наслаждается удивительной атмосферой, присущей таким локациям. Есть места силы и в Санкт-Петербурге — расскажу о самых волнующих из них ниже».

Часовня Ксении Петербургской

Часовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище знают многие верующие и те, кто ищет духовного утешения. Ксения Петербургская – одна из самых почитаемых святых в России. По преданиям, она обладала даром исцелять болезни и бесплодие, помогала в поисках семейного счастья и во многих других трудных ситуациях.

Верующие приходят к часовне, чтобы попросить помощи у святой, оставив записки с просьбами и молитвами. Считается, что даже простое прикосновение к стенам часовни может принести удачу и исцеление. И, несмотря на то что часовня блаженной Ксении находится на кладбище, здесь не чувствуется гнетущей атмосферы – напротив, ощущается надежда и просыпается желание делать добрые дела.

Некрополи Александро-Невской Лавры

В самом конце Невского проспекта, на территории Александро-Невской Лавры, находятся четыре некрополя, каждый из которых представляет собой уникальное собрание захоронений выдающихся деятелей российской истории, культуры и науки. Два из них – «Некрополь мастеров искусств» и Лазаревское кладбище – входят в состав Государственного музея городской скульптуры.

Многие из надгробных памятников – настоящие произведения искусства, а взгляд то и дело выхватывает знакомые «творческие» и «научные» фамилии: Достоевский, Мусоргский, Бородин, Куинджи, Ломоносов, Витте. Тем, кого не пугает нехарактерная для центра Петербурга тишина, стоит заглянуть сюда, чтобы побыть наедине со своими мыслями и сосредоточиться на собственных творческих проектах.

Стрелка Васильевского острова

Стрелка Васильевского острова – одно из самых знаковых мест Санкт-Петербурга. Жители и гости признаются, что эта часть города, расположенная между двумя рукавами Невы, и «влюбила» их в Питер – настолько впечатляет ансамбль Биржи, Ростральных колонн-маяков и каретных спусков, уходящих прямо к воде.

К тому же недалеко от стрелки находятся и другие сооружения, овеянные городскими легендами. Это и Кунсткамера, и здание Двенадцати коллегий (одно из старейших в Северной столице), и древнеегипетские сфинксы на Университетской набережной. Словом, прогуляться по стрелке и остаться равнодушным почти невозможно – что-то из этого грандиозного набора обязательно впечатлит.

Петропавловская крепость

Крепость на Заячьем острове – место, где более 300 лет назад началась история Петербурга. Так и не приняв участия ни в одном сражении, Петропавловская крепость в разные исторические эпохи была тюрьмой, музеем, но главное – настоящим местом силы для горожан.

Возвышающийся над крепостью Петропавловский собор стал усыпальницей императорского дома Романовых, а его флюгер в виде ангела петербуржцы и вовсе считают покровителем города. С Нарышкина бастиона раздаётся и знаковый выстрел полуденной пушки – один из нематериальных символов Петербурга. Считается, что, если загадать желание «под выстрел пушки», оно обязательно сбудется.

Атланты Эрмитажа

Атланты, или титаны, в древнегреческой мифологии олицетворяют силу и выносливость. Согласно легенде, они держали небесный свод на своих плечах, символизируя непоколебимость и стойкость перед лицом любых испытаний.

Возможно, именно поэтому с атлантами Эрмитажа связано столько поверий. Одно из них гласит, что, если потереть большой палец ноги атланта, это принесёт удачу и исполнение желаний. Другая легенда рассказывает, что ночью атланты оживают и начинают ходить по городу, охраняя его от бед и несчастий.

Слава о силе и непоколебимости атлантов стала источником вдохновения не только для миллионов ленинградцев и петербуржцев, но и для поэта Александра Городницкого, выразившего народную любовь к исполинам в легендарных строках неофициального гимна Петербурга: