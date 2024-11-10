В парке "Краснодар" открылась новая яркая локация

На Кубани в самом популярном среди туристов парке "Краснодар" появилась новая удивительная по красоте локация - оригинальная смотровая площадка. Об этом сообщается на его Официальной странице.

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"Полукруглая смотровая площадка напротив стадиона, возвышающаяся над всеми прочими зонами, доступна для ваших прогулок, - отмечается в Telegram-канале парка. Лаванда, спирея, барбарис, роза, бересклет двух видов высажены с любовью и радуют глаз".

Раньше на этом месте находились также привлекавшие большое внимание посетителей макеты планет Солнечной системы. Но несколько месяцев назад на этой территории началась масштабная реконструкция. Причем до момента открытия локации не было известно, что появится вместо прежнего арт-объекта.

А еще в здешнем Японском саду (пожалуй, главной достопримечательности парка) неожиданно расцвели несколько кустов рододендрона.

"Это гибридный рододендрон "Распутин". Цветет растение в большинстве своем весной, иногда продолжает и летом. То, что он дарит свои цветки сейчас - это совершенно нетипично для него, и оттого ещё приятнее", - отмечается в соцсетях парка.

Кстати

Площадь парка "Краснодар" в кубанской столице уже превышает 40 гектаров. Открылся он в 2017 году и стал одной из главных достопримечательностей не только города, но и всего Краснодарского края. Построен на средства известного мецената и предпринимателя Сергея Галицкого, поэтому в народе его сразу прозвали парком Галицкого. За семь лет он вырос с 22,7 гектара практически вдвое.