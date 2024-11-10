Нижний Новгород вошел в топ-10 самых свободных городов. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru.

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Первое место занял Санкт-Петербург: 34% опрошенных путешественников назвали культурную столицу самым свободным городом. В «колыбели революции» сейчас работают много музеев, посвященных революционному движению.

Также в тройке лидеров оказались Севастополь и Москва — 14% и 13% голосов соответственно.

Нижний Новгород разместился на 10 строчке рейтинга. За город проголосовали лишь 1% туристов, отметив, что одна из центральных улиц называется площадью Свободы. При этом ее старое название — Острожная площадь.

Также в топ-10 вошли Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Кострома, Ульяновск и Выборг.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что озеро Светлояр вошло в топ-10 мистических мест России для путешествий осенью.