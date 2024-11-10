Винный туризм в России вырос на 25%

По словам Гончаровой, винный туризм — это единственный вид туризма, который так быстро растёт. Но только 70 из 2,5 тысяч туроператоров в России предлагают винные туры. Это меньше 3%.

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Гончарова сказала, что российский винный туризм интересен не только россиянам, но и иностранцам, особенно из стран СНГ. Эксперты говорят, что сейчас путешественники хотят не просто посмотреть, а погрузиться в местную культуру и попробовать местную еду. Они хотят пообщаться с теми, кто делает вино.

Ещё важно, что туристы хотят учиться делать вино, ходить на фестивали и пробовать вино, узнавать, как делают вино, а также знакомиться с виноделами.

Но есть проблемы. Не хватает хороших дорог и инфраструктуры.

Гончарова сказала, что для развития винного туризма нужно не только делать интересные программы, но и строить хорошие дороги. Если будут пробки и плохие дороги, туристы не захотят приезжать.