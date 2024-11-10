Власти Ненецкого автономного округа рассказали об увеличении турпотока

С января по ноябрь 2023 года Ненецкий автономный округ посетили 15 тысяч туристов. В то же время за аналогичный период 2024 года турпоток составил уже 16,5 тысячи человек, сообщили «ФедералПресс» в департаменте финансов и экономики НАО.

«Чаще всего туристы приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Кирова», – отметили в ведомстве.

В департаменте также рассказали, что планируется создание модульных гостевых домов и кемпингов в рамках реализации федеральной Единой субсидии. Между тем мест для размещения гостей на данный момент в регионе достаточно, а недостаток ощущается во время проведения крупных мероприятий. Например, одним из самых ярких в НАО является «Буран-Дей». Это целый фестиваль на льду реки Печоры с гонками на снегоходах.

Среди любимых мест туристов – первый русский город Арктики Пустозерск и древняя старообрядческая церковь. Также гости любят посещать ненцев в стойбищах, чтобы познакомиться с их бытом и культурой. С октября по апрель посетители могут полюбоваться северным сиянием.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти ожидают рост турпотока до 7 миллионов человек к концу года.