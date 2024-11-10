Эксперты сообщили о росте спроса на аренду загородных домов на Новый год

В 2024 году отмечается возросший спрос на аренду загородных домов на Новый год, ажиотажем традиционно пользуются и места размещения в Санкт-Петербурге.

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В Северной столице основной объем бронирования еще впереди, считают риелторы. Обычно это последние две недели перед Новым годом. В 2024-м объекты размещения подорожали на 20-30%. В последний месяц, после объявлений о повышении ключевой ставки и отмене программы льготной ипотеки, резко выросли цены на посуточную аренду квартир в туристическом центре и вокруг него. Снять жилье с хорошей мебелью и техникой в так называемом золотом треугольнике — Нева, Фонтанка, Невский — сейчас можно от 10 тысяч рублей в сутки. Интересно, что пока самые выгодные предложения — у апарт-отелей, говорит вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов.

«Это коммунальные квартиры, которые переделаны в мини-отели. Цена там зачастую даже дешевле, чем при съеме квартиры посуточно или номера в отеле. Но, с другой стороны, там есть все для того, чтобы самостоятельно проживать, включая возможность приготовить себе еду. Если мы говорим по ценам, аренда квартиры может быть от 4 тысяч рублей и выше, это небольшие квартиры, которые расположены поближе к центру. Небольшие апартаменты в коммунальных квартирах можно найти за 2,5-3,5 тысячи рублей. Аренда гостиниц начинается от 4,5-5 тысяч. Это цены на сегодня. К Новому году они наверняка подрастут. В этом году туристы смогут арендовать квартиры, заселиться в гостинице процентов на 20-30 дороже, чем это могли сделать в прошлом году», — Валерий Виноградов, вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области.

Стоимость аренды модной коммуналки в золотом треугольнике в Петербурге такая же, как у коттеджа в дальнем пригороде Сочи. Или небольшой студии недалеко от Олимпийского парка. У шале в Красной Поляне другой порядок цен. Хотя, как и в Петербурге, аренда домов на сочинском побережье и в горах в этом году тоже выросла на 20-30%. Как и спрос. Бронирование наиболее востребованных домов там началось еще восемь месяцев назад. Остальные бронировали летом. Популярны коттеджи на пять-шесть человек, говорит сотрудник агентства недвижимости «Волна» Ксения Гусева:

«Начнем с Красной Поляны. Если, допустим, бронировать сейчас, то условно можно найти коттедж где-то в районе 20-30 тысяч за сутки. Если бронировать позже, то стоимость будет 60-80 тысяч рублей в сутки. Если мы говорим о центральном районе Сочи, в той стороне, где Навагинская улица, то стоимость бронирования на новогодние праздники будет в районе 10 тысяч рублей и выше. Можно снять условно дом за 20-30 тысяч рублей. Если мы рассматриваем Анапу, Геленджик, Кабардинку, там, конечно, ценник будет ниже. В Сочи огромный разбег цен, вы можете снять как за 4 тысячи рублей студию, небольшую квартиру, так и объект за 400 тысяч рублей в день».

С Сочи сопоставимы новогодние цены на дома в Подмосковье. Кстати, в регионе за год они выросли на 40% по сравнению с прошлым, отмечает президент российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

«Ценники на что-то самое простое, далекое и некомфортабельное начинаются где-то от 5 000 за сутки, а дальше очень большая вилка. В среднем более-менее приличные варианты начинаются от 15-20 тысяч рублей в сутки. Самые дорогие варианты — это уже некие такие загородные резиденции для больших компаний с большим количеством спален и какими-то дополнительными удобствами, развлечениями, там ценник доходит до полумиллиона за сутки. Как правило, арендаторы предполагают, что съем будет не менее, чем на двое суток, в основном это 31 декабря, 1-2 января», — Артемий Шурыгин, президент российской гильдии риелторов.

Важным условием при заключении договора аренды подмосковного дома является не только удаленность от города, но и возможность запускать фейерверки. Москвичи — подавляющая часть туристов, снимающих на Новый год небольшие дома в районе Суздаля площадью 30-40 квадратных метров. Рассчитаны они примерно на шесть-восемь человек. Большие компании, как правило, выбирают апарт-отели, рассказывает риелтор во Владимирской области Мария Попова:

— Стоимость одной ночи в гостевом доме варьируется от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

— В новогоднюю ночь?

— Да, все правильно. 30-е у нас был бы рабочий день, но его переносят на 28-е, поэтому рабочая неделя будет длинная, а вот с 29-30 декабря как раз уже начинается бронь домов. Крайне редко люди приезжают на все десять дней, в основном остаются где-то до 4-5 января, когда самое настроение, когда есть время и возможность сходить погулять. Ну а квартиры будут стоить порядка 20 тысяч за ночь.

По словам эксперта, за прошедший год стоимость новогодней аренды поднялась незначительно — не более чем на 10-15%. Для тех, кто намерен снять объект больше чем на два-три дня, хозяева готовы сделать скидку.