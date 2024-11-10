В волгоградском парке готовятся к установке новых экстрим-аттракционов

В ЦПКиО Волгограда начали прокладывать инженерные сети для будущих конструкций.

Как сообщает дирекция парка, на дороге для болельщиков в ЦПКиО начали снимать асфальтобетонное покрытие. В ближайшее время специалисты проложат там электросети для двух новых экстрим-аттракционов.

Подрядная организация планирует смонтировать более 300 м сетей, для обеспечения работы обеих установок потребуется напряжение в 0,4 кВ. После завершения всех работ будет проведено благоустройство с укладкой нового асфальтобетонного покрытия.

Также завершается подготовка площадки для «Башни свободного падения» высотой 65 м, которая будет установлена рядом с «Мельницей» и «Седьмым небом». Этот аттракцион поднимет посетителей выше 50 м над землей, разгоняясь до максимальной скорости более 80 км/ч.

Ожидается, что новые объекты будут официально открыты уже в следующем теплом сезоне, дополнительно обогащая комплекс экстрим-развлечений в ЦПКиО.