Калининград вошел в топ городов для семейного отдыха

Калининград попал в топ городов России для семейного отдыха по качеству туристической инфраструктуры. Об этом пишет правительство региона со ссылкой на исследование ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты».

«Калининград отвечает сразу на несколько ключевых запросов семей при планировании отпуска – это близость моря, развитая инфраструктура, возможность открывать новое. Показательно, что город также демонстрирует хорошую динамику по важным для горожан направлениям качества жизни, например, в образовании и жилищных условиях», — отмечает главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, 70 % калининградцев считают свой город красивым и ухоженным. Калининград славится множеством памятников и достопримечательностей, среди которых остров Канта с его уникальными объектами: Кафедральным собором XIV века, музеем Канта и парком скульптур.

Исследование показало, что 63 % россиян предпочитают отдыхать в родных городах и регионах, и большинство из них — с семьей. Более 86 % туристов ориентируются на возможность получить новые впечатления.

Аналитика ВЭБ.РФ охватывает 218 крупнейших городов России и включает свыше 300 показателей, отражающих уровень жизни. Исследование базируется на данных туроператоров, сервисов бронирования, агрегаторов цен на билеты, а также опросе НАФИ, проведенном в 2024 году среди 1 600 жителей городов России.

Сфера туризма в Калининградской области столкнулась с катастрофической нехваткой транспорта.