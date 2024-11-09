Цены в горных отелях Сочи на новогодние каникулы достигают миллиона рублей

Отдыхать в период зимних каникул россияне будут 11 дней – с воскресенья, 29 декабря, по среду, 8 января. Многие туристы проведут новогодние каникулы в горах Сочи – редакция TourDom.ru проверила наличие мест и стоимость размещения.

Судя по сайту Курорта Красная Поляна, свободные номера в отелях еще есть, в наличии на момент написания обзора было 10 вариантов. Самый бюджетный – это апартаменты. Если бронировать на все 11 дней, то номер 30 кв. м с одной спальней и гостиной, в котором могут разместиться до трех человек, обойдется в 216 500 руб. Если добавить завтраки, то цена увеличится на 20 тыс.

На другом конце ценовой вилки находится отель 5* «Риксос Красная Поляна». Размещение в 47-метровом номере «супериор кинг» на новогодние каникулы предлагается за 1 млн 45 тыс. руб. Это с завтраками. Новогодний банкет с выступлением группы «Бандэрос» можно забронировать отдельно – его цена на сайте не указана.

Сэкономить можно, отдохнув до новогодних праздников. Судя по сайту курорта, суточные цены в «Риксосе» максимальны в период с 1 по 3 января включительно. А в декабре они ниже в разы. Например, посмотрев период с 15-го по 25-е число, мы увидели, что «супериор кинг» распродан, но есть похожие номера «делюкс кинг» за 270 тыс. на все 10 ночей. То есть продаются почти вчетверо дешевле.

На официальном сайте курорта «Роза Хутор» мы обнаружили 16 предложений на новогодние каникулы – 2025. Дешевле всего остановиться в «Скайпарк Отеле» 3* на отметке в 780 м над уровнем моря. Маленький 12-метровый номер, куда поместились 2 кровати, с 29 декабря по 8 января обойдется в 129 400 руб. С завтраком – 148 400 руб. Горнолыжникам пригодится бесплатный трансфер до «Розы Хутор».

Если поселиться выше, в Горной Олимпийской деревне на 1100 м, то нужно иметь хотя бы 157 600 руб. За эти деньги предлагается «двухместный номер в блоке с балконом и общим санузлом» в AYS Design Hotel 2* площадью 14 кв. м.

Самые дорогие варианты встретить Новый, 2025, год в «Розе Хутор» предлагает Radisson Hotel – от 589 тыс. руб. за 10 ночей в стандартном 27-метровом номере. Завтраки увеличат цену до 625 тыс. руб. Премиум с видом на реку ненамного дороже – 639 тыс. и 675 тыс. соответственно.

На курорте «Газпром Поляна» на выбранные даты доступен «Гранд Отель Поляна» 5* Довольно просторный 30-метровый «делюкс твин» с мансардой или без стоит 551 тыс. руб. на 10 ночей. Свободных номеров во втором отеле – «Поляна 1389» – в нужные даты уже нет.

Ради интереса мы посмотрели, сколько стоит тот же самый «делюкс твин» в период с 15 по 25 декабря. Оказалось, что 141 тыс. руб. То есть ценник тоже отличается почти в 4 раза.

Впрочем, по состоянию на 9 ноября недостатка в более экономичных вариантах размещения на новогодние праздники нет. Например, на «Островке» на выбранные для обзора даты доступно 207 предложений в горах Сочи. Самые экономные туристы могут выбрать мини-отель Kastana за 69 712 руб. на 10 ночей или поселиться в районе побережья, где цены ниже. Еще один вариант – провести праздники дома или на даче. А в отелях отдыхать тогда, когда новогодний ажиотаж спадет.

Год назад «ТурДом» писал, что депутат Госдумы Султан Хамзаев, ранее предлагавший чипировать выезжающих за границу чиновников, выступил с идеей «обуздать» цены на новогоднее размещение в отелях. Однако как именно это стоит сделать, он не объяснил. Инициатива развития не получила.