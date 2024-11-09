«Популярное туристическое место». Число побывавших на «Ленфильме» выросло вдвое

"Ленфильм" в 2024 году посетили с экскурсиями около 60 тыс. человек. Это более чем вдвое превышает показатель 2023 года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор киностудии Эдуард Суворов. По его словам, интерес к "Ленфильму" как в том числе туристической локации заметно вырос за последнее время.

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"С начала нынешнего года "Ленфильм" с экскурсиями посетили более 58 тыс. человек. В прошлом году было значительно менее - 27 тыс. До конца года еще ноябрь и декабрь, а у нас уже более чем вдвое увеличилось количество посетителей. Отдельная статистика ведется по кинотеатру "Ленфильм", где проходят не только показы фильмов, но и различные мероприятия. Там тоже мы наблюдаем положительную динамику", - сказал Суворов.

За два года количество экскурсий, проводимых на "Ленфильме", выросло многократно.

"В 2022 году на киностудии прошли 370 обзорных экскурсий, и это нас радовало - по сути, каждый день экскурсия. Но затем туристы пошли потоком, интерес к киностудии растет. В 2023-м - 2 011 экскурсий, в январе - октябре нынешнего года - 3 770, - отметил гендиректор. - Мы можем уверенно говорить, что "Ленфильм" - популярное туристическое место".

Такой результат на киностудии связывают с "большой серьезной работой" по подготовке уникальной экспозиции музея "Ленфильма", организацией интересных выставок, а также увлекательным содержанием самих туров для каждого, кто хочет узнать больше об истории отечественного кино.

"Свою лепту вносит выставка "Пропавшие в кинохронике" (иммерсивная выставка о том, как снимали фронтовую кинохронику в годы Великой Отечественной войны, размещается в 5-м павильоне киностудии - прим. ТАСС), которая тоже в какой-то мере содействует увеличению нашей посещаемости. У них своя статистика, но тем не менее, посетители приходят на территорию "Ленфильма". Мы договорились, что на выставке "Пропавшие в кинохронике" будут всюду размещены наши QR-коды с указанием нашей экспозиции", - также рассказал Суворов.

Творческий процесс

Также у посетителей с недавних пор появилась возможность посмотреть на съемочный процесс изнутри. По договору о совместной деятельности "Ленфильм" сдал в аренду один из своих павильонов Институту кино и телевидения - для обучения студентов производственному процессу.

"Здесь они смогут проводить занятия, встречаться с корифеями кино, строить декорации, снимать свои учебные фильмы, работают над своими курсовыми и дипломными работами. А всем, кто приходит на "Ленфильм" на экскурсии по договоренности с институтом мы можем показывать, как творят студенты. Есть нюанс: туристы, посещая "Ленфильм", нечасто попадают в павильоны, потому что там идут съемки, и кинокомпании строго следят за соблюдением коммерческой тайны. Со студентами такой проблемы не будет, таким образом мы усиливаем экскурсии по студии новым элементом - и очень важным", - пояснил он.

Суворов отметил, что его не удивляет популярность киностудии среди туристов. "Люди любят кино, любят картины "Ленфильма", и, конечно, им интересно посмотреть то место, где снимались легендарные фильмы".