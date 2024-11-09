Интерактивный гид поможет туристам познакомиться со скульптурами Вологды

Интерактивный квест представит туристам единую историю всех бронзовых скульптур, установленных в Вологде.

Игра находится на стадии разработки. Запуск квеста запланирован после установки всех восьми бронзовых скульптур. Для участия игроку необходимо будет отсканировать QR-код, который направит его в чат-бот «Телеграм», после чего начнётся квест-экскурсия.

«Благодаря интерактивному гиду, созданному с помощью нейросетей, туристы смогут узнать месторасположение всех вологодских брендов в бронзе. На пути гостям города будут предложены различные задания, загадки и мини-игры, интересные факты о брендах и музыкальное сопровождение», — рассказал Мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Путешествие будет начинаться от Дома вологодского масла. На месте турист получит почтовую открытку с изображением достопримечательностей Вологды, которую сможет отправить близким на последней точке маршрута.

В ближайшее время в Вологде установят бронзовую скульптуру «Гармонист». Она расположится на улице Мальцева, 5. Всего в городе появится восемь тематических скульптур в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».