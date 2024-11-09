Горнолыжные курорты Мурманской области будут работают с ноября по июнь

Горнолыжные курорты Мурманской области и горного массива Хибины, в том числе "Большой Вудъявр" в Кировске, начинают работать с ноября и заканчивают в июне, организуя самый длинный в РФ период катания на горных лыжах и сноубордах. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в интервью ТАСС.

"Вместе с нашими партнерами мы развиваем ключевые точки притяжения туристов, вкладывая серьезный объем инвестиций. Вместе с "Фосагро" развиваем горнолыжные склоны Кировска с самым длинным в России периодом катания с ноября по июнь", - сказал Чибис.

При этом глава Мурманской области отметил транспортную доступность региона с двумя аэропортами, один из которых находится в Апатитах в получасе езды от Кировска.

"К нам лететь всего два часа из Москвы и чуть меньше из Петербурга, причем сразу в Апатиты, и уже через полчаса после приземления можно быть на горе", - сказал Чибис.

В 2024 году горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" побил рекорд посещаемости, на середину мая количество его гостей превысило 403 тыс., что на 20% больше, чем за весь предыдущий сезон. При этом на момент рекорда курорт оставался единственным в РФ, где продолжался сезон. Его продолжительность превысила 210, в то время как на других крупных курортах страны - "Розе Хутор", "Красной Поляне" и "Шерегеше" - сезон продлился немногим более 130-160 дней.