Автор книги «Русский Север» рассказала о скрытых от туристов маршрутах

В ноябре издательство АСТ публикует книгу отечественного фотографа-документалиста Анны Короб «Русский север». В центре внимания автора — русское архитектурное наследие, разбросанное по отдалённым уголкам страны. Новая книга приглашает читателя в путешествие по Русскому Северу, где можно встретить уникальные примеры народного зодчества. В интервью RT Короб рассказала об экстремальных путешествиях по суровому краю, встречах с дикими зверями и о подготовке к таким походам. Также она объяснила, зачем составляет каталог разрушающихся памятников традиционной архитектуры России.

— Чем уникальна ваша книга?

— Хотя книг о Русском Севере много, большинство из них представляют собой либо общие энциклопедические обзоры, либо художественные произведения. Моя же книга задумывалась именно как путеводитель, помощник для тех, кто планирует самостоятельное путешествие по этим удивительным, но часто труднодоступным местам. Я достаточно подробно описываю каждый объект. Это не просто перечисление фактов, а «биография» здания, рассказанная с учётом исторического контекста и архитектурных особенностей. Каждому описанному памятнику в книге присвоены точные GPS-координаты, что позволяет легко найти его даже в самых отдалённых уголках Русского Севера. Более того, я добавила подробное описание дороги к каждому объекту с рассказом о возможных препятствиях на пути.

— А какие самые необычные, забавные или экстремальные ситуации могут произойти во время такого путешествия? Что случалось лично с вами?

— За годы экспедиций по стране я повидала немало. Самые запоминающиеся истории, как правило, связаны с труднодоступностью объектов. Экстрим и юмор здесь всегда идут рука об руку. Вспомнить хотя бы многочасовые походы по болотам! Один раз мы шли более десяти часов, и это было невероятно изнурительно, а местами и смертельно опасно. Каждый шаг — это борьба за равновесие и рискованная игра. Усталость накапливалась, ноги не слушались, а страх застрять не покидал ни на секунду, ведь под конец похода уже стемнело и приходилось ориентироваться чисто интуитивно. Бывали случаи, когда пеший маршрут через лес неожиданно заканчивался водной преградой — рекой, через которую нет моста. Приходилось полностью раздеваться, заворачивать в непромокаемые чехлы фото- и видеотехнику и, сжимая её в вытянутых руках, преодолевать холодный поток. И это при том, что я плохо плаваю! Встречи с дикими животными — отдельная глава в моей экспедиционной биографии. Волки, кабаны — это ещё цветочки. Однажды мы наткнулись на следы медвежьего пиршества — останки лося. Мы быстро оценили ситуацию и сделали ноги, как говорится. Вообще, когда я планирую маршрут, узнаю, какие хищники обитают в данной местности: это необходимо для соблюдения возможных мер безопасности.

— Какие практические советы вы дали бы тем, кто захочет спланировать путешествие по отдалённым достопримечательностям, где нет туристической инфраструктуры? Что важно учитывать при этом?

— Путешествие по таким отдалённым уголкам — это всегда приключение, требующее подготовки. Однако не стоит забывать, что всё спланировать невозможно, поэтому важны также гибкость и адаптивность. Будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам и умейте принимать решения в нестандартных ситуациях. Очень важно психологически подготовить себя к спартанским условиям, чтобы ваши ожидания не разбились о реальность. В отдалённых районах связь может быть нестабильна или вовсе отсутствовать. Поэтому заранее загрузите офлайн-карты в навигатор и проставьте метки с координатами GPS. Выпишите телефоны гостиниц. Соберите полную аптечку первой помощи, включающую средства на случай травм, инфекций, аллергии и солнечных ожогов. И конечно, необходимо позаботиться о запасе пищи и воды, потому что интересные объекты могут находиться в 200 км от населённых пунктов с магазинами. Также рекомендую брать с собой инструменты и ремонтный набор: нож, мультитул, набор для ремонта снаряжения, леску, скотч, нитки и иглу. Точно не будут лишними в экспедиции лопата и топор. Как я упоминала ранее, перед поездкой важно изучить информацию об активности диких животных в этом районе. Если увидите зверей, не провоцируйте их, не приближайтесь к ним. Я, например, ношу с собой светошумовые патроны или петарды для отпугивания животных.

— Сейчас в стране бум внутреннего туризма, по крайней мере на популярных направлениях. Растёт ли список разведанных туристами мест и объектов?

— Список туристических мест расширяется с каждым годом, растёт интерес к новым, ранее не исследованным районам. Русский Север, кстати, как раз пример этому: Онега, Мезень (Архангельская область) набирают популярность у туристов, которые стремятся узнать больше о культуре и традициях этих регионов. Многие читатели моих книг и постов в социальных сетях отправляются в путешествия по сёлам и деревням Ивановской, Тверской и Костромской областей. Развитие внутреннего туризма также способствует улучшению инфраструктуры в этих регионах. Открываются новые гостиницы, кафе и культурные центры, что делает путешествие более комфортным и интересным.

— В какие три наиболее красивые и интересные локации вы посоветовали бы съездить?

— Безусловно, стоит отметить Кенозерский национальный парк. Это уникальный заповедник, где девственные леса, кристально чистые озёра и болота соседствуют с удивительными деревянными постройками, сохранившимися с незапамятных времён. Село Вершинино, находящееся на территории заповедника, — эталон традиционной северной архитектуры с её расписными домами и хозяйственными постройками. Там можно познакомиться с местными жителями, хранящими древние традиции. Помимо Кенозера, в парке находится множество других озёр, рек и болот, идеально подходящих для многих видов туризма. Второе место я отдам побережьям рек Онеги и Северной Двины. Путешествуя вдоль них, вы будете постоянно открывать для себя всё новые и новые красоты: величественные сосновые леса, укромные заливчики, берега, усеянные небольшими деревушками. Там находятся настоящие жемчужины архитектуры — деревянные церкви и часовни, многие из которых — памятники федерального значения. Пермогорье, Пияла, Турчасово, Подпорожье — это лишь малая часть удивительных сёл, которые ждут вас с их старинными домами и древними церквями. Третье место — это маленькие деревеньки, расположенные в глубинке Архангельской области. Их красота заключается не в грандиозных архитектурных ансамблях, а в уютной атмосфере. Это места, где время словно остановилось, где можно насладиться тишиной и покоем, почувствовать единение с природой и погрузиться в дух старой Руси.

— А какие выводы о русской архитектуре и людях вы сделали в ходе многолетних экспедиций?

— Вопрос непростой, ведь Россия — это не монолит, а совокупность бесчисленных культурных пластов, регионов с уникальными традициями и архитектурными стилями. Однако можно выделить несколько сквозных тем, пронизывающих века истории нашей страны. Во-первых, русский человек всегда был тесно связан с природой. Это нашло яркое отражение в архитектуре. Деревянное зодчество с его срубами, изгибающимися крышами и расписными орнаментами, имитирующими растительные мотивы, — это не просто жилища, а органическая часть окружающего ландшафта. Даже каменные постройки, будь то дома или храмы, вписывались в окружающую среду. Эта связь с природой, это стремление к гармонии с ней, на мой взгляд, отражают глубокое уважение к естественному порядку вещей, присущее русской душе. Это не покорение природы, а взаимодействие с ней. Второе — масштаб и грандиозность. От величественных соборов до роскошных дворянских усадеб — у нас всё с размахом. Это результат не только богатства и власти, но и смелости в реализации больших проектов. Это же можно проследить и в национальном характере: русские люди часто берутся за сложные задачи, не боятся рисковать, стремятся к большому и значительному. Третье — сочетание простоты и изысканности. В русской архитектуре удивительным образом переплетаются простота форм и богатство декора. Даже самые скромные избы часто украшаются резными наличниками, росписями, а величественные соборы при всей своей монументальности часто отличаются гармоничной простотой линий. Это сочетание отражает, на мой взгляд, внутренний мир русского человека: способность к глубокому самоанализу, скромности и в то же время стремление к красоте, праздничности и душевной открытости. Это лишь небольшая часть той глубины, которая скрывается в русской архитектуре и в стоящем за ней национальном характере. Это бесконечное путешествие по просторам истории, культуры и души русского народа.

— Каковы цели вашего историко-архитектурного проекта?