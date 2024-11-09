На Новый год туристы разбирают номера в премиальных отелях

Спрос на отдых в 5* российских отелях на Новый год значительно вырос. По данным сервиса онлайн-бронирования Bronevik.com, на «пятерки» в этом году приходится 7% от всех заказов, что в 2 раза выше прошлогоднего уровня.

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О подъеме интереса к премиальным объектам размещения говорит их высокая загрузка на популярные даты, а также возросшие прайсы. Уже сейчас в Санкт-Петербурге доступны для бронирования на неделю с 29 декабря лишь 22 пятизвездочные гостиницы. Для сравнения: в начале декабря свободные места есть в 30 отелях.

С 1 декабря неделя в стандартном номере Corinthia St Petersburg 5* предлагается за 64 тыс. руб. на двоих, а с 29 декабря прайс увеличится на четверть, до 80 тыс. Неделя в «Гранд Отель Мойка 22» 5* в непиковые даты стоит 117 тыс. руб., а на новогодние праздники обойдется в 165, на 40% дороже.

Постепенно разбирают номера на праздничные дни и в подмосковных курортных отелях. В «Русских сезонах Le Villages» с 29 декабря осталось три коттеджа под названием Forest grand BBQ. Стоимость отдыха на 4 ночи – 1,1 млн руб. на двоих.

Коттедж Grand BBQ на новогоднюю ночь недоступен, а на другие дни каникул его можно заказать за 156 тыс. в сутки.

Специалисты гостиничной сферы признают: дефицит качественного размещения есть.

«На всю страну у нас 350–400 пятизвездочных средств размещения, это немного. Если в Москве, Петербурге, Сочи, Красной Поляне еще можно выбрать отель высокого уровня, то на горнолыжном курорте Шерегеш таких объектов просто нет», – говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Но будут ли показатели загрузки премиальных отелей стимулировать инвесторов? Специалисты считают, что нет.

«Повышение спроса на 3–4 дня новогодних праздников не является поводом принимать решение об инвестициях», – утверждает руководитель Hotel Business Academy Алексей Волов. «Интерес инвесторов к вложениям в новые пятизвездочные отели, безусловно, есть, – уверен Вадим Прасов. – Но предпринимателей, готовых построить крупный или средний объект без привлечения кредитов, немного. Обычно бизнес вкладывает 20–30% собственных средств, остальные заемные. Текущая ключевая ставка ЦБ – 21% – не позволяет возводить гостиницы с привлечением заемного финансирования. Поэтому потенциальные инвесторы будут ждать, пока ее снизят до приемлемой».

Специалисты напомнили, что срок окупаемости люксовых гостиниц обычно больше, чем у объектов среднего уровня: при более низкой ключевой ставке она составляла 15–20 лет против 7–10 лет у 3* гостиниц.

В 2021 году была запущена государственная программа льготного кредитования, рассчитанная на строительство отелей от 120 номеров в рамках туристического нацпроекта, с кредитом под 3–5%. Как выяснилось, четвертое окно подачи документов на нее отельеры ожидают в ноябре.

«Сначала обещали в сентябре, потом дважды переносили. Если не проведут сейчас, наверное уже отложат на будущий год», – предполагает Вадим Прасов. Заявки на проекты у предпринимателей примут на 7–9 тыс. номеров.

Ранее TourDom.ru писал, что у инвесторов, получивших льготные кредиты, возникли сложности с реализацией проектов. Многие из них задумывались несколько лет назад в других экономических условиях. Сейчас затраты на импортные материалы и оборудование возросли. В целом по программе одобрено строительство 51 тыс. номеров, а введено в строй по состоянию на конец октября лишь около 3 тысяч.