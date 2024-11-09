В туристических регионах России вырос спрос на аниматоров и официантов

Речь идёт о Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве, выяснили аналитики «Avito».

Отмечается, что Краснодарский край в этом году продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству бронирований квартир посуточно. В связи с этим в регионе постоянно требуются новые сотрудники в туризме и гостинично-ресторанной сфере.

Санкт-Петербург занимает вторую строчку в этом списке. В городе более чем втрое увеличился спрос на администраторов ресторанов, официантов и хостес.

Также растет популярность отдыха в Подмосковье, Татарстане, Ростовской и Свердловской областях.