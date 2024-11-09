В Васильевке в Запорожской области планируют развивать туризм

Васильевский муниципальный округ Запорожской области в перспективе станет туристическим. Об этом ТАСС рассказала глава округа Наталья Романиченко.

"Наш район в перспективе будет развивать туризм. Нам есть, что показать, что рассказать жителям с других территорий. В том числе замок Попова. Но пока мы не можем начать восстановление, поскольку, как только у нас начинаются какие-то активности, начинаются прилеты. Чтобы сохранить усадьбу, мы пока не будем проводить масштабные работы. Кроме того, надеюсь, что в ближайшее время он будет зарегистрирован как объект культурного наследия", - подчеркнула она.

За время специальной военной операции Вооруженные силы Украины повредили два строения на территории усадьбы Василия Попова, одно из них - башня, построенная в середине XlX века.