Минтранс ведет работу с авиакомпаниями по решению проблемы овербукинга

Минтранс России ведёт работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

По данным агентства, речь также идёт о части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер компенсаций пассажирам.

«Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам», — говорится в сообщении.

Ранее Даванков направил обращение министру транспорта России Роману Старовойту с предложением запретить перепродажу билетов на рейсы авиакомпаний.

Зимой бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о возможных случаях сверхбронирования на авиарейсах.

Кроме того, Министерство транспорта России выступило с предложением ужесточить требования к размещению в самолётах пассажиров, путешествующих с детьми до 14 лет, и обязать авиакомпании предоставлять им соседние места с детьми.