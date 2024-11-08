На термальных источниках Тюмени в 2023 году побывали более миллиона человек

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2023 году на термальных источниках региона побывали более 1,3 млн человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

По словам Моора, в области активно развивается это направление сферы гостеприимства

«Создание новых мест отдыха на базе горячих источников давно стало инвестиционным трендом и для наших местных предпринимателей, и для компаний федерального уровня», — написал глава регионе.

Он также отметил, что этот бизнес позволяет создавать новые рабочие места и получать дополнительные доходы в региональный бюджет.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край посетили 7 млн туристов с начала 2024 года.