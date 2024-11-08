В Твери появится культурно-исторический кластер
В правительстве Тверской области рассказали, что в 2025 году на территории речного вокзала в столице региона появится культурно-исторический кластер «Речной».
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.
Речной вокзал восстановят в стиле исторического здания 1935—1938 годов постройки.
Также появятся культурный центр с музеем, концертно-выставочный зал и информационно-туристический центр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации исторических зданий в столице.