В Приангарье не планируют вводить туристический налог

Введение туристического налога в Иркутской области, где находится одно из популярных туристических направлений в России - озеро Байкал, пока не планируется. Первоначально необходимо создать инфраструктуру для привлечения туристов, сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутской области находится одно из популярных туристических мест в России - озеро Байкал. Турпоток в регион по итогам 2023 года составил около 1,7 млн человек. Большинство туристов приезжает отдохнуть именно на озере. В планах к 2036 году довести турпоток до 3,6 млн человек. Область вместе с Республикой Бурятией в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" создает курорт "Волшебный Байкал".

"Не планируем [массово вводить туристический налог]. Надо создать инфраструктуру, чтобы устанавливать туристический налог", - сказал Кобзев.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти должны самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.