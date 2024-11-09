Решена судьба заброшенного в Светлогорске санатория

Региональные власти решили судьбу заброшенного в Светлогорске санатория «Майский». В 2014 году принял свою последнюю третью смену. После этого он закрылся. Почему?

Причины до сих пор неизвестны. Накануне Алексей Беспрозванных дал поручение его выкупить и перевести в региональную собственность. Что необходимо отремонтировать, чтобы здесь снова зазвучали детские голоса? В заброшенном санатории побывала Анна Байоринас.

Оборудование, похожее на мясорубку, уже даже не узнать. Его возраст назвать затрудняются, но, скорее всего, всем этим устройствам на кухне уже перевалило за 40. Санаторий «Майский» в Светлогорске открыли в 1982 году. Обновляли ли что-то в этом пищеблоке с тех пор – неизвестно.

Это оборудование уже не пригодно для использования. Здесь время замерло ровно 10 лет назад – в 2014 году. Вот и настенный календарь в пищеблоке говорит об этом. Сейчас – и нормы санпина другие, и помощники у поваров более совершенные. Так что в этом пищеблоке придется менять все. На современное. Как и в актовом зале. Это помещение будет использоваться по назначению после ремонта.

В 2014 году санаторий принял последние детские смены. Потом по непонятным причинам его закрыли. И, как вспоминает Татьяна Ефремова, – сотрудник регионального Минобразования. Её сын отдыхал здесь в одну из последних смен.

Комплекс из восьми корпусов пустует. Сейчас из обитателей здесь только собака Черныш и его хозяин, которые охраняют территорию от незваных гостей. Причем пес служит на свою собачью совесть и никого не впускает.

Теперь санаторий по поручению Алексей Беспрозванных станет областной собственностью. Губернатор подписал указ о выделении субсидии, чтобы выкупить комплекс.

«Губернатором принято решение, что нам нужно расширять сферу детского отдыха и оздоровления. У нас есть дефициты. Комплекс находится в живописном месте, на берегу Балтийского моря», - рассказала Маргарита Короткевич, и. о. министра образования Калининградской области.

Как объяснили в региональном министерстве образования, «Майский» станет региональным в 2025 году. Потом оценят, во сколько обойдётся ремонт и приступят к работам. После их завершения санаторий сможет принимать 300 ребят в смену, круглогодично.

Сейчас этот санаторий напоминает больше заброшку и мы можем судить по этому бассейну, чаша, которого пуста. Но буквально через пару лет она снова наполнится минеральной водой, и здесь снова будут слышны детские голоса.