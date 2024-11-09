В Ставрополе открылась выставка искусств и культуры Ингушетии

В Ставрополе открылась выставка «Ингушетия. Страна башен и искусных мастеров», посвященная искусству и культуре этого региона. На ней представлены работы художников и мастеров из фондов Музея ИЗО Ингушетии.

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«Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия при поддержке министерства культуры Республики Ингушетия представил в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств выставку живописи и декоративно-прикладного искусства „Ингушетия. Страна башен и искусных мастеров“, открытие которой дает жителям и гостям Ставрополя уникальную возможность познакомиться с богатой культурой и искусством Ингушетии», — сообщили в пресс-службе ставропольского музея.

В экспозиции представлены работы 20 художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители могут увидеть живопись и графику, ингушские национальные костюмы и музыкальные инструменты, предметы быта, декоративные панно, посуду, войлочные ковры ручной работы и стилизованные авторские куклы в национальных нарядах.

На состоявшемся накануне открытии для посетителей организовали мастер-классы по графическому искусству, золотному шитью и валянию войлока, а также состоялись музыкальные выступления.

Выставка «Ингушетия. Страна башен и искусных мастеров» в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств будет работать до 18 ноября.