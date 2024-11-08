Как самостоятельно организовать поездку в Великий Устюг?

Великий Устюг у многих ассоциируется с Новым годом, и это совсем не случайно. Именно в этом городе находится резиденция самого Деда Мороза, где можно повидать зимнего волшебника и его внучку Снегурочку (правда, ее резиденция расположена в Костроме). «Лента.ру» рассказывает, что можно посмотреть в одном из древнейших городов Русского Севера и как туда добраться зимой 2024-2025 года.

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Зачем ехать в Великий Устюг?

Поездку в Великий Устюг на новогодние праздники можно сравнить с погружением в сказку. В этот город в Вологодской области каждый год съезжаются туристы, чтобы увидеть Деда Мороза, поучаствовать в праздничных ярмарках и просто насладиться природой Русского Севера. Можно назвать несколько причин, почему это путешествие станет незабываемым.

Атмосфера волшебства. В Великом Устюге можно перенестись в атмосферу удивительного волшебства и праздничного настроения. Улицы и дома города к празднику украшены яркими гирляндами и тематическим декором, что создает неповторимую атмосферу. Кроме того, там устанавливают две большие елки — в центре города и у терема Деда Мороза.

Дед Мороз и Снегурочка. Великий Устюг считается родиной Деда Мороза. В этом городе на берегу реки Сухоны можно не только пообщаться с волшебником и его внучкой Снегурочкой, но и стать участником сказочных представлений и праздничных мероприятий. В частности, посетители особо ценят чаепитие с Дедом Морозом. Ведь туристов не только угощают вкусными чаем и сладостями, но и дают возможность пообщаться с новогодним волшебником, задать ему вопросы и выслушать пожелания на следующий год.

Традиции и ремесла. Если новогодняя тематика наскучила, в городе можно познакомиться с народными ремеслами, попробовать настоящие русские угощения и купить уникальные подарки ручной работы, которые невозможно найти где-либо еще.

Новогодние ярмарки. Прогуливаясь по Великому Устюгу, можно попасть на ярмарки, где торгуют всем — от игрушек и украшений до сладостей.

Зимние развлечения. Окрестности города предоставляют возможности для зимних забав: здесь катаются на коньках и санях. Если хочется тишины, то густые хвойные леса — а Великий Устюг окружен сосновым бором — и множество заснеженных тропинок будто созданы для долгих прогулок на свежем воздухе.

Поездка на лыжах по лесу. Великий Устюг окружен лесами, и экскурсия на лыжах с опытным гидом позволит насладиться красотой природы и тишиной.

Где находится резиденция Деда Мороза?

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге — одно из самых популярных туристических мест в России, особенно во время новогодних и рождественских праздников. Отправиться туда можно в любое время года, но семьи с детьми обычно посещают Великий Устюг зимой — именно в это время здесь царит веселье.

Официальный статус родины Деда Мороза город приобрел в конце 1990-х годов, что почти сразу повлияло на туристическую привлекательность Великого Устюга. Предполагается, что уже к 2025-2026 годам в вотчину будут приезжать 600 тысяч туристов в год.

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге включает в себя дом Деда Мороза, музеи, ярмарки и различные аттракционы

Внутри терема можно увидеть роскошные палаты, где новогодний волшебник принимает гостей, а также мастерские, где создаются подарки для детей. В резиденции проводятся различные мероприятия и представления, в которых участвуют персонажи русских народных сказок.

Туристы могут не только посетить дом Деда Мороза, но и поучаствовать в мастер-классах, увидеть новогодние шоу и даже отправить письмо Деду Морозу с пожеланиями — в Великом Устюге круглый год работает Почта Деда Мороза.

Цены на семейные туры в Великий Устюг на новогодние каникулы

Как рассказала «Ленте.ру» директор турагентства «Дримлайнтур» Ольга Попова, на родину Деда Мороза в основном предлагаются варианты туров от двух до пяти ночей. По ее словам, для жителей и гостей Москвы есть варианты с путешествием на поезде с Ярославского вокзала до станции Котлас-Южный (Архангельская область), трансфером, проживанием в гостинице и экскурсионной программой. Есть также вариант с проживанием в поезде. Кроме Москвы, новогодние поезда ходят и из Санкт-Петербурга.

Обратите внимание, что туристический поезд «Мороз-экспресс» из Москвы в Великий Устюг ходит только в определенные числа: 23, 25, 27, 29 декабря и 2, 4, 6 января. Поезд «Зимняя сказка» из столицы курсирует с конца ноября до окончания новогодних праздников

Короткие туры в Великий Устюг предлагают многие агентства, программы таких «пакетных» путешествий похожи.

Примерные варианты туров на новогодние праздники:

1. Проживание в поезде, две ночи и три дня с экскурсиями. 2–4 января 2025 года

Программа тура: посещение вотчины Деда Мороза с экскурсией по Великому Устюгу + «Тропа сказок» + интерактивная программа и мастер-класс + представление «Звезды Рождественской сияние».

Цена: стоимость тура с питанием, дорогой и проживанием в поезде для взрослого — 46 250 рублей, для детей до 9 лет — 44 660 рублей, для детей до 4 лет — 16 500 рублей.

2. Проживание в гостинице, две ночи и три дня с экскурсиями. 31 декабря–2 января 2025 года

Программа тура: трансфер от вокзала + экскурсия по Великому Устюгу с посещением музея и мастер-классом + праздничный ужин + встреча Нового года в вотчине Деда Мороза с ночным шоу + «Тропа сказок» + развлекательные программы + дискотека + трансфер к вокзалу.

Цена: стоимость тура с питанием и проживанием для взрослого — 41 500 рублей, для детей от 3 до 5 лет — 39 500 рублей.

За дополнительную плату на выбор можно отпраздновать Новый год:

новогоднее празднование в вотчине Деда Мороза (уличное шоу у главной сцены с 22:30 до 02:00);

банкет в ресторане гостиницы «Великий Устюг» (развлекательная программа с 22:00 до 02:00);

банкет в ресторане «Снежинка» в вотчине Деда Мороза (развлекательная программа с 19:00 до 23:00).

Пакетных туров в Великий Устюг много: кроме экскурсионных поездок, агентства часто предлагают празднование Нового года, паломнические туры в великоустюгские храмы, а также поездки с посещением ближайших городов — Сольвычегодска и Тотьмы.

Как самостоятельно организовать поездку в Великий Устюг?

Самостоятельно добраться до Великого Устюга можно на поезде, самолете, автобусе или на личном автомобиле.

Но, как напоминает Ольга Попова, необходимо учитывать, что в период новогодних каникул в городе традиционно очень снежно и холодно, температура может опускаться до минус 35 градусов по Цельсию.

Поезд. Если рассматривать железнодорожный транспорт, то добраться можно поездом от Москвы до станции Котлас-Южный, стоимость билетов в новогодние праздники составляет от 5,5 до 15 тысяч рублей. Цена билетов на прямой поезд из Санкт-Петербурга — от 5 до 8 тысяч рублей. Если ехать из Москвы на поезде до станции Котлас-Южный, то оттуда на такси можно доехать уже до Великого Устюга, где находятся гостиницы. Вотчина расположена в 12 километрах от Великого Устюга, добраться до резиденции Деда Мороза из города можно на автобусе. Туда лучше поехать на целый день, говорит эксперт. Автомобиль. Если добираться из Москвы до Великого Устюга на автомобиле, то длина маршрута составит около 900 километров, доехать можно примерно за 12-14 часов. Ехать необходимо по трассе М-8 сначала через Ярославль, затем через Вологду. Самолет. Средняя цена на авиабилеты из Москвы и обратно в новогодние праздники начинается от 10 тысяч рублей. Аэропорт в Великом Устюге больше четырех лет находился на реконструкции, но с конца 2022 года вновь принимает и отправляет самолеты.

Что касается гостиниц, то их в Великом Устюге немало. Бронировать номер стоит заранее, иначе просто не будет мест. Например, в ноябре 2024 года в крупнейших гостиницах почти не осталось мест на первую неделю января 2025 года.

Примеры цен в гостиницах Великого Устюга на три ночи в январе, цены ориентировочные на семью из двух взрослых и двух детей:

«Великий Устюг» — от 30 000 рублей;

«Двина» — от 16 200 рублей;

«Экодомики» — от 19 000 рублей.

По мнению Ольги Поповой, если говорить о стоимости, то для поездки в Великий Устюг и в вотчину Деда Мороза выгоднее взять организованный тур, чем добираться и бронировать экскурсии и отель самостоятельно.