Как самостоятельно организовать поездку в Великий Устюг?

Как попасть в гости к Деду Морозу: способы добраться до Великого Устюга, цены, достопримечательности
Великий Устюг у многих ассоциируется с Новым годом, и это совсем не случайно. Именно в этом городе находится резиденция самого Деда Мороза, где можно повидать зимнего волшебника и его внучку Снегурочку (правда, ее резиденция расположена в Костроме). «Лента.ру» рассказывает, что можно посмотреть в одном из древнейших городов Русского Севера и как туда добраться зимой 2024-2025 года.
Зачем ехать в Великий Устюг?
Поездку в Великий Устюг на новогодние праздники можно сравнить с погружением в сказку. В этот город в Вологодской области каждый год съезжаются туристы, чтобы увидеть Деда Мороза, поучаствовать в праздничных ярмарках и просто насладиться природой Русского Севера. Можно назвать несколько причин, почему это путешествие станет незабываемым.
Атмосфера волшебства. В Великом Устюге можно перенестись в атмосферу удивительного волшебства и праздничного настроения. Улицы и дома города к празднику украшены яркими гирляндами и тематическим декором, что создает неповторимую атмосферу. Кроме того, там устанавливают две большие елки — в центре города и у терема Деда Мороза.
Дед Мороз и Снегурочка. Великий Устюг считается родиной Деда Мороза. В этом городе на берегу реки Сухоны можно не только пообщаться с волшебником и его внучкой Снегурочкой, но и стать участником сказочных представлений и праздничных мероприятий. В частности, посетители особо ценят чаепитие с Дедом Морозом. Ведь туристов не только угощают вкусными чаем и сладостями, но и дают возможность пообщаться с новогодним волшебником, задать ему вопросы и выслушать пожелания на следующий год.
Традиции и ремесла. Если новогодняя тематика наскучила, в городе можно познакомиться с народными ремеслами, попробовать настоящие русские угощения и купить уникальные подарки ручной работы, которые невозможно найти где-либо еще.
Новогодние ярмарки. Прогуливаясь по Великому Устюгу, можно попасть на ярмарки, где торгуют всем — от игрушек и украшений до сладостей.
Зимние развлечения. Окрестности города предоставляют возможности для зимних забав: здесь катаются на коньках и санях. Если хочется тишины, то густые хвойные леса — а Великий Устюг окружен сосновым бором — и множество заснеженных тропинок будто созданы для долгих прогулок на свежем воздухе.
Поездка на лыжах по лесу. Великий Устюг окружен лесами, и экскурсия на лыжах с опытным гидом позволит насладиться красотой природы и тишиной.
Где находится резиденция Деда Мороза?
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге — одно из самых популярных туристических мест в России, особенно во время новогодних и рождественских праздников. Отправиться туда можно в любое время года, но семьи с детьми обычно посещают Великий Устюг зимой — именно в это время здесь царит веселье.
Официальный статус родины Деда Мороза город приобрел в конце 1990-х годов, что почти сразу повлияло на туристическую привлекательность Великого Устюга. Предполагается, что уже к 2025-2026 годам в вотчину будут приезжать 600 тысяч туристов в год.
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге включает в себя дом Деда Мороза, музеи, ярмарки и различные аттракционы
Внутри терема можно увидеть роскошные палаты, где новогодний волшебник принимает гостей, а также мастерские, где создаются подарки для детей. В резиденции проводятся различные мероприятия и представления, в которых участвуют персонажи русских народных сказок.
Туристы могут не только посетить дом Деда Мороза, но и поучаствовать в мастер-классах, увидеть новогодние шоу и даже отправить письмо Деду Морозу с пожеланиями — в Великом Устюге круглый год работает Почта Деда Мороза.
Цены на семейные туры в Великий Устюг на новогодние каникулы
Как рассказала «Ленте.ру» директор турагентства «Дримлайнтур» Ольга Попова, на родину Деда Мороза в основном предлагаются варианты туров от двух до пяти ночей. По ее словам, для жителей и гостей Москвы есть варианты с путешествием на поезде с Ярославского вокзала до станции Котлас-Южный (Архангельская область), трансфером, проживанием в гостинице и экскурсионной программой. Есть также вариант с проживанием в поезде. Кроме Москвы, новогодние поезда ходят и из Санкт-Петербурга.
Обратите внимание, что туристический поезд «Мороз-экспресс» из Москвы в Великий Устюг ходит только в определенные числа: 23, 25, 27, 29 декабря и 2, 4, 6 января. Поезд «Зимняя сказка» из столицы курсирует с конца ноября до окончания новогодних праздников
Короткие туры в Великий Устюг предлагают многие агентства, программы таких «пакетных» путешествий похожи.
Примерные варианты туров на новогодние праздники:
1. Проживание в поезде, две ночи и три дня с экскурсиями. 2–4 января 2025 года
Программа тура: посещение вотчины Деда Мороза с экскурсией по Великому Устюгу + «Тропа сказок» + интерактивная программа и мастер-класс + представление «Звезды Рождественской сияние».
Цена: стоимость тура с питанием, дорогой и проживанием в поезде для взрослого — 46 250 рублей, для детей до 9 лет — 44 660 рублей, для детей до 4 лет — 16 500 рублей.
2. Проживание в гостинице, две ночи и три дня с экскурсиями. 31 декабря–2 января 2025 года
Программа тура: трансфер от вокзала + экскурсия по Великому Устюгу с посещением музея и мастер-классом + праздничный ужин + встреча Нового года в вотчине Деда Мороза с ночным шоу + «Тропа сказок» + развлекательные программы + дискотека + трансфер к вокзалу.
Цена: стоимость тура с питанием и проживанием для взрослого — 41 500 рублей, для детей от 3 до 5 лет — 39 500 рублей.
За дополнительную плату на выбор можно отпраздновать Новый год:
- новогоднее празднование в вотчине Деда Мороза (уличное шоу у главной сцены с 22:30 до 02:00);
- банкет в ресторане гостиницы «Великий Устюг» (развлекательная программа с 22:00 до 02:00);
- банкет в ресторане «Снежинка» в вотчине Деда Мороза (развлекательная программа с 19:00 до 23:00).
Пакетных туров в Великий Устюг много: кроме экскурсионных поездок, агентства часто предлагают празднование Нового года, паломнические туры в великоустюгские храмы, а также поездки с посещением ближайших городов — Сольвычегодска и Тотьмы.
Как самостоятельно организовать поездку в Великий Устюг?
Самостоятельно добраться до Великого Устюга можно на поезде, самолете, автобусе или на личном автомобиле.
Но, как напоминает Ольга Попова, необходимо учитывать, что в период новогодних каникул в городе традиционно очень снежно и холодно, температура может опускаться до минус 35 градусов по Цельсию.
- Поезд. Если рассматривать железнодорожный транспорт, то добраться можно поездом от Москвы до станции Котлас-Южный, стоимость билетов в новогодние праздники составляет от 5,5 до 15 тысяч рублей. Цена билетов на прямой поезд из Санкт-Петербурга — от 5 до 8 тысяч рублей. Если ехать из Москвы на поезде до станции Котлас-Южный, то оттуда на такси можно доехать уже до Великого Устюга, где находятся гостиницы. Вотчина расположена в 12 километрах от Великого Устюга, добраться до резиденции Деда Мороза из города можно на автобусе. Туда лучше поехать на целый день, говорит эксперт.
- Автомобиль. Если добираться из Москвы до Великого Устюга на автомобиле, то длина маршрута составит около 900 километров, доехать можно примерно за 12-14 часов. Ехать необходимо по трассе М-8 сначала через Ярославль, затем через Вологду.
- Самолет. Средняя цена на авиабилеты из Москвы и обратно в новогодние праздники начинается от 10 тысяч рублей. Аэропорт в Великом Устюге больше четырех лет находился на реконструкции, но с конца 2022 года вновь принимает и отправляет самолеты.
Что касается гостиниц, то их в Великом Устюге немало. Бронировать номер стоит заранее, иначе просто не будет мест. Например, в ноябре 2024 года в крупнейших гостиницах почти не осталось мест на первую неделю января 2025 года.
Примеры цен в гостиницах Великого Устюга на три ночи в январе, цены ориентировочные на семью из двух взрослых и двух детей:
- «Великий Устюг» — от 30 000 рублей;
- «Двина» — от 16 200 рублей;
- «Экодомики» — от 19 000 рублей.
По мнению Ольги Поповой, если говорить о стоимости, то для поездки в Великий Устюг и в вотчину Деда Мороза выгоднее взять организованный тур, чем добираться и бронировать экскурсии и отель самостоятельно.