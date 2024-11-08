Курорты Ставрополья вошли в топ востребованных для отдыха в ноябре

Три города-курорта Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье вошли в топ-10 наиболее востребованных территорий России для продолжительного отдыха (не менее недели). При этом Ессентуки попали в первую тройку рейтинга.

«Российский сервис по бронированию гостиниц и квартир выявил самые притягательные места для длительного отдыха в ноябре 2024 года, основываясь на данных бронирования. На третьем месте расположились Ессентуки, где средняя длительность пребывания составляет 7 ночей. Железноводск занял четвертое место, а Пятигорск — восьмое, с продолжительностью отдыха в 7 и 6 ночей соответственно», — сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

По данным властей, с января по сентябрь этого года на Ставрополье побывали около 7 миллионов туристов. Росту турпотока способствует реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленного в том числе на развитие туристической инфраструктуры.

Как отметил глава краевого Минтуризма Андрей Толбатов, регион всегда был известен как санаторный курорт для восстановления здоровья.