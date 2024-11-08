В санатории «Каспий» в Дагестане появится еще шесть корпусов

Санаторий «Каспий» в Дагестане получит дополнительные корпуса, в которых смогут разместиться порядка 1200 отдыхающих. Инвестпроект по расширению комплекса оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

«Проект реализуется ООО "Каспий» на территории действующего санатория в Карабудахкентском районе Республики Дагестан. Инвестором в рамках реализации проекта по расширению туристско-рекреационного комплекса планируется направить 1,6 миллиарда рублей, большая часть из которых собственные средства", — сообщается в телеграм-канале Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Проект предусматривает строительство дополнительных корпусов и объектов досуга. В частности, планируется построить шесть 12-этажных корпусов на 1200 мест.