С какими проблемами сталкиваются туристы на отдыхе в России

Каждый пятый россиянин сталкивается с обманом при аренде жилья в путешествиях по России. Об этом стало известно из исследования, проведенным банком «Дом РФ» и Финансовым университетом. О несоответствии заявленным критериям заявили более 19% туристов.

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Почти 10% опрошенных отмечали незначительные расхождения, 6% – значительные, а 3% столкнулись с полным несоответствием заявленному уровню жилья.

Чаще всего с полным несоответствием жилья сталкиваются путешественники в возрасте от 18 до 25 лет, в других возрастных группах этот показатель вдвое ниже.

Также исследование показало, что женщины чаще мужчин обращают внимание на значительные расхождения в качестве арендованного жилья (10% против 8% соответственно), пишет «Интерфакс».

— Часто есть проблемы с чистотой или качеством кроватей и постельного белья, а то и их практическое отсутствие, когда человеку высокого роста предлагается детская кушетка, — прокомментировал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финуниверситета Александр Цыганов.

Ранее «Кубань Информ» писал, что кубанские депутаты предложили фермерам размещать туристов в своих домах. Закон позволит добавить виток в развитие сельского хозяйства.