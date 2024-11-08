Пьяная пассажирка напала на бортпроводника «Аэрофлота»

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Сургут закончился скандалом и вызовом полиции к самолету. Настоящее представление с рукоприкладством устроила пьяная пассажирка, которая в присутсвии малолетний дочери не только обматерила соседей, но и напала на бортпроводника.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», дебоширкой оказалась жительница города Лянтор ХМАО. В самолет дама уже садилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а после взлета начала скандалить и материться на соседей. При этом женщина была с маленькой дочкой, но этот факт не остановил нарушительницу правопорядка.

Отметим, что северянку попытался успокоить один из бортпроводников. Однако в ответ и на мужчину посыпались оскорбления. Этого пассажирке показалась мало, и она стала избивать сотрудника авиакомпании, называя его «девочкой на побегушках».

В итоге командир воздушного судна запросил наряд полиции к самолету. Впрочем, дама по прилете не обрадовалась сотрудникам линейного отдела. У трапа она начала кричать и напала на одного из полицейских. Женщину все же скрутили, оформили три административных протокола и поместили в изолятор, а девочку передали приехавшему отцу.