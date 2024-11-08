В Барнауле введут туристический налог в 2025 году

Туристический налог в Барнауле, столице Алтайского края, введут с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте городской думы.

"Важной темой заседания стал туристический налог, который будет введен в Барнауле с 1 января 2025 года. Плательщиками налога станут организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания. Налог будет рассчитываться исходя из стоимости размещения и продолжительности проживания. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по уплате данного налога, список льготников находится в стадии разработки", - говорится на сайте.

Минимальная сумма налога будет составлять 100 рублей в сутки, независимо от ставок в Барнауле. Налоговая ставка начнется с 1% в 2025 году и вырастет до 5% к 2029 году. Налог будет исчисляться и выплачиваться ежеквартально, первая выплата состоится в апреле 2025 года.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты должны самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.