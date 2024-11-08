Для Каспийского прибрежного кластера разработали проект благоустройства

Для территории Каспийского прибрежного кластера, создаваемого в Дагестане, подготовили проект благоустройства. Он позволит создать гармоничное пространство для семейного и активного отдыха.

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«Готов проект благоустройства территории Каспийского прибрежного кластера. Концепция разработана по заказу Кавказ.РФ с учетом архитектурного кода будущего курорта и исторического наследия местности. Главная идея — создать гармоничное пространство для семейного и активного отдыха, при этом бережно и со смыслами интегрировать объекты в рельеф», — сообщили в пресс-службе института развития.

Акцент предполагается сделать на пешеходной улице с магазинами и ресторанами, стилизованной под южный приморский город. Ее будет отличать плотная застройка, обилие мест под уличные кафе и архитектурная доминанта на центральной площади. Использование в оформлении национальных мотивов будет сочетаться с минималистской архитектурой.

Площадь курорта предлагается разбить на несколько типов общественных пространств: променады, парки, набережная и зоны активного отдыха для детей и взрослых. В теплое время года наиболее популярной локацией будет набережная, а в холодное — защищенные от морских ветров бульвар и парки.

Современная навигация (интерактивные дисплеи и смарт-панели) поможет туристам сориентироваться на территории курорта, который займет 6 километров прибрежной полосы. Все предлагаемые решения также предполагают использование инклюзивных элементов.

«Концепция предлагает свежий взгляд на, казалось бы, привычные вещи — озеленение, детские площадки, спортивные зоны, променад, смотровые. Авторы изучили „путь гостя“ и используют решения не всегда очевидные, но логичные и актуальные. Важно, что работа идет параллельно с проектированием объектов резидентов курорта, так что эффект должен получиться комплексный», — прокомментировал проект заместитель гендиректора Кавказ.РФ Николай Гончаров, слова которого приводят в пресс-службе.

О Каспийском кластере

Каспийский прибрежный кластер — один из приоритетных инвестпроектов Дагестана, создаваемый на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами уровня от трех до пяти звезд.