Как и куда россияне путешествовали летом 2024 года

Яндекс Путешествия подвели итоги высокого сезона-2024. Эксперты проанализировали данные бронирования отелей и апартаментов с мая по сентябрь 2024 года и определили популярные направления, особенности планирования поездок и выбора отелей, а также изменения в расходах на проживание.

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В топе самых популярных направлений неизменно остается Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург - на них пришлась почти половина всех поездок. Также в список популярных городов этим летом вошли Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Кроме того, эксперты отметили рост спроса на менее привычные для отдыхающих направления.

"У путешествующих Россиян ежегодно расширяется список регионов, которые интересуют их с туристической точки зрения. Так, этим летом наибольший рост спроса показали Алтай, республики Северного Кавказа, Крым и Русский Север (север европейской части России), - отмечают аналитики Яндекс Путешествий. - Эти направления объединяют близость к природе, возможности активного отдыха или наличие морского побережья, больших водоёмов".

Эксперты прогнозируют, что популярность этих регионов в будущем будет только расти.

К полноценному отдыху, который приходится на период отпусков, россияне готовятся, как правило, заранее. Путешественники начинают планировать поездки на лето уже с января - на новогодних праздниках или сразу после. Следующий заметный всплеск спроса происходит в апреле. Пик же бронирований на высокий сезон приходится на июль-август в зависимости от погоды и других факторов. По данным Яндекс Путешествий, 30 процентов поездок пользователи сервиса забронировали ещё до конца апреля 2024 года, что в два раза больше прошлогодних значений. Доля аналогичных бронирований с детьми в этом году ещё выше - 40 процентов. Аналитики связывают рост числа ранних бронирований с тем, что спрос на внутренних направлениях с каждым годом растет. Поэтому путешественники стараются обеспечить себе гарантированный отдых в выбранном месте.

Кроме того, у туристов стало больше уверенности в своих планах на отпуск. Среди факторов, способствующих этому, - возможность оплатить будущий отпуск с помощью отложенных платежей и частями. Летом 2024 года с помощью этой опции оплатили 70 процентов отпускных поездок и 80 процентов семейных отпусков с детьми..

Комфорт во время путешествий является важным фактором для большинства отдыхающих. Именно поэтому спрос на проживание в отелях вырос на 30-35 процентов (в зависимости от звездности) по сравнению с прошлым годом.

"Также в этом высоком сезоне мы увидели большой рост спроса на проживание в апартаментах, базах и домах отдыха, турбазах, гостевых домах, глэмпингах и санаториях, - комментируют эксперты Яндекс Путешествий. - Совокупно число бронирований в них летом 2024 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым".

При этом в летнем сезоне стоимость одной ночи в отеле выросла на 19 процентов (до 6 700 рублей) по сравнению с предыдущим годом. Меньше всего подорожала стоимость ночи в однозвездочных - на 5 процентов до 3 300 рублей и двухзвездочных отелях - на 12 процентов до 3 900 рублей. Проживание в трех- и четырехзвездочных гостиницах подорожало на 20 процентов - до 5 900 рублей за ночь и 9 500 рублей за ночь, соответственно. А средняя стоимость десятидневной поездки на черноморское побережье на семью из двух взрослых и ребенка обходилась россиянам в 130-140 тыс. рублей при заблаговременном планировании и использовании опции отложенной оплаты частям .

"Важно отметить, что цены не держатся на одном уровне, а изменяются во времени - повышаются и снижаются, - отмечают в Яндекс Путешествиях. - На динамику стоимости влияют сезонность, расположение и ценовая политика конкретного отеля и множество других факторов. Например, в зависимости от времени бронирования этим летом турист мог в среднем заплатить за одну ночь в "трёшке" от 4 600 рублей до 7 600 рублей".

Несмотря на рост цен, те туристы, которые забронировали свой отдых заранее, смогли выбрать для себя не только более комфортные условия проживания, но и сэкономить финансы. По прогнозам экспертов, на фоне растущего спроса на внутренние направления, инструмент оплаты частями будет становиться все более актуальным инструментов для путешественников.