Россияне на новогодних каникулах планируют поездки в Петербург и Ленобласть

40% опрошенных россиян планируют провести предстоящие новогодние праздники в путешествиях по России. Почти треть респондентов будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. Еще 19% не определились с планами на Новый год. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследования аналитиков. Наиболее популярными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва и Подмосковье.

Также в топ-5 вошли Казань, Краснодарский край и Байкал. Недалеко от лидеров ушли Карелия, Алтай и Великий Устюг. Около половины опрошенных планируют уехать на неделю, почти треть предпочитают короткую поездку на несколько дней, а 20% закладывают на путешествие все праздники, т.е. на 10 дней. Свыше трети россиян до места новогоднего отдыха планируют добираться поездом. Почти столько же выбрали самолет. Четверть будут добираться на автомобиле.