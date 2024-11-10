На Эльбрусе запустят две новые канатные дороги и систему оснежения

Зимний сезон на курорте Эльбрус откроют запуском двух новых канатных дорог и обновленной системы оснежения. За счет этого катание на самом высокогорном курорте России будет длиться до конца весны, сообщили в правительстве Кабардино-Балкарии.

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«В настоящее время специалисты завершают обустройство системы искусственного оснежения, а также готовятся к запуску новых канатных дорог EL3 и EL6. Катание на горных склонах теперь будет возможно почти до конца весны. Наибольшей популярностью пользуются декабрьские и январские туры», — отметили в правительстве региона.

Подъемник EL3 - кресельная канатная дорога для буксировки лыжников и сноубордистов к зоне старта горнолыжной трассы. Протяженность дороги - 203 м, пропускная способность - 2 тыс. человек в час. Дорога EL6 - кольцевой подъемник с десятиместными гондолами, протяженностью 830 м. Сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час.

На курорте ведутся финальные работы по обновлению системы искусственного оснежения. Питать ее будет вода из реки Баксан. С помощью супермощных насосов она будет подниматься наверх до станции "Кругозор" и "Мир", в перспективе - до "Гарабаши". Длина только первого отрезка составит 3 км. Склоны Эльбруса будут снежить 26 снежных пушек итальянского производства. Первые уже установлены, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

Открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье планируется на конец ноября - начало декабря, добавили в региональном правительстве.