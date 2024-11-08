Аэропорт Нальчик намерен восстановить пассажиропоток

Власти Кабардино-Балкарии планируют восстановить пассажиропоток международного аэропорта Нальчик до годового уровня в 350 тысяч пассажиров. Для этого будет расширяться маршрутная сеть.

«В числе приоритетных задач на ближайшее время — вернуться на доковидный уровень пассажиропотока и довести его до 350 тысяч пассажиров в год, заложив основу для дальнейшего роста. Сейчас продолжаем работы по инфраструктуре аэропорта», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков по итогам встречи с гендиректором компании «Новапорт холдинг», в которую входит аэропорт, Евгения Янкилевича.

Как уточнил Коков, в этом году был завершен ремонт в действующем терминале, где была увеличена площадь зала регистрации пассажиров, зон досмотра и ожидания, а также завершено строительство нового бизнес-зала. Ранее был отремонтирован фасад здания, обустроена парковочная зона на прилегающей территории.

По словам главы региона, одной из важных задач в развитии авиаузла является расширение маршрутной сети перелетов, в том числе в Казань и Сочи, и организация дополнительных ежедневных рейсов в Москву.

«Недавно по нашей с „Новапортом“ инициативе запустили субсидируемый совместно с правительством Санкт-Петербурга маршрут между Нальчиком и Северной столицей, который оказался крайне востребованным — с первого рейса перелеты туда и обратно осуществляются с полной загрузкой», — отметил он.

В августе Коков сообщал на пресс-конференции, что после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт Нальчика сможет обслуживать 500−600 тысяч пассажиров в год, то есть пассажиропоток увеличится более чем в три раза. По его данным, ранее пассажиропоток составлял 360 тысяч пассажиров в год, однако в связи с ковидной ситуацией и санкциями сейчас он составляет порядка 180 тысяч. Реконструкция ВПП, как ожидается, будет проводиться в 2026—2027 годах.