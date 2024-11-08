В Саратовской области намерены запустить первый отраслевой турмаршрут

Власти Саратовской области планируют в 2025 году запуск первого отраслевого промышленного туристического маршрута, связанного с железнодорожной отраслью. Об этом ТАСС сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

"Проект "Соединяя берега. История Саратовской железной дороги" предполагается к реализации по итогам участия в акселераторе АСИ по промышленному туризму "Открытая промышленность", то есть в следующем году. Это пилотный для региона проект, который включит в себя посещение промышленных объектов, связанных с одной отраслью, в данном случае - с железнодорожной", - рассказал министр.

Как отметил глава ведомства, были проведены переговоры с одним из туроператоров и компанией из структуры РЖД, которые поддержали инициативу. В рамках маршрута туристам предложат посетить два-три промышленных предприятия. Экскурсия будет завершаться на энгельсской станции Покровск, где находится культурно-исторический комплекс.

"Проект нацелен на повышение интереса к промышленным экскурсиям путем объединения в маршрут предприятий, производящих продукцию для одной отрасли. В ходе таких экскурсий будет представляться история развития определенной отрасли промышленности", - добавил Марченко.

По его словам, в плане разработать маршрут, связанный с газовой отраслью. Вскоре будут проведены переговоры с отраслевыми предприятиями.